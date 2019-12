Vídeo: Com três disputas de cinturão, veja os preparativos do UFC 245

Share it

Falta pouco para a realização de um dos maiores cards de 2019. Com três títulos em jogo o UFC 245, agendado para o dia 14 de dezembro, em Las Vegas, será exibido ao vivo e com exclusividade pelo Combate, a partir das 20h3

Na luta principal, Kamaru Usman coloca o cinturão dos meio-médios em jogo contra Colby Covington. Na luta coprincipal, Max Holloway parte em defesa do cinturão peso-pena contra Alexander Volkanovski. Antes, Amanda Nunes, campeã de duas categorias, luta pelo seu cinturão peso-galo contra Germaine de Randamie.

No vídeo abaixo, o UFC fez seu aquecimento para o card com três disputas de título, ao acompanhar os treinos e as impressões dos campeões e desafiantes do card. Confira e não perca o UFC 245, no Combate!

https://www.youtube.com/watch?v=_cpkMgNLLhk