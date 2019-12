Confira os destaques inscritos no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF

Share it

Falta pouco para o torneio que fecha o calendário de grandes eventos da IBJJF em 2019. O Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono deste ano será realizado em Anaheim, na Califórnia, entre os dias 12 e 15 de dezembro, e logicamente podemos esperar a velocidade e técnicas plásticas da modalidade sem pano na disputa.

Com divisões de adulto e master, da azul à preta, o torneio traz nas suas chaves alguns nomes famosos do cenário internacional, com campeões sem kimono, astros com títulos mundiais e destaques da nova geração, prontos para roubar a cena.

GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e trouxe para você os principais nomes da competição na faixa-preta. Poste nos comentários o nome que faltou na nossa lista e os seus palpites para levar o ouro pra casa, tanto nas categorias de peso quanto no absoluto. Oss!

PRETA / Adulto / Masculino / Galo Cicero Costha Internacional Thalison Soares Qatar BJJ Rodnei Barbosa Tri-Force Jiu-Jitsu Academy Nobuhiro Sawada

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma Atos Jiu-Jitsu Lucas Pinheiro Cicero Costha Internacional Hiago George Cicero Costha Internacional João Miyao

PRETA / Adulto / Masculino / Pena Brasa CTA Gabriel Marangoni Nova União Alex Sodré ZR Team Association Gabriel Sousa

PRETA / Adulto / Masculino / Leve Alliance Fabio Caloi Alliance International Johnny Tama Ares BJJ Samir Chantre Cicero Costha Internacional Natan Chueng CT MR Ygor Rodrigues

PRETA / Adulto / Masculino / Médio Alliance Jon Satava Carlson Gracie Team Guthierry Barbosa Double Five Pedro Rocha GF Team Dante Leon GF Team Jaime Canuto Gracie Barra Otavio Sousa Pirâmide Grappling Association Marco Aurellio de Queiroz Unity Jiu-jitsu Felipinho Cesar ZR Team Association Diego Ramalho

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado Alliance Rafael Paganini Atos Jiu-Jitsu Jonnatas Gracie Atos Jiu-Jitsu Ronaldo Júnior CheckMat Gabriel Almeida Gracie Barra Servio Tulio Rodrigo Pinheiro BJJ Manuel Ribamar ZR Team Association Lucas Rocha

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado CheckMat Adam Wardzinski CheckMat Jackson Sousa Gracie Barra Fellipe Trovo Gracie Barra Roberto “Tussa” Alencar Unity Jiu-jitsu Devhonte Johnson Unity Jiu-jitsu Murilo Santana

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado Alliance Vinicius “Trator” Gazola Atos Jiu-Jitsu Helton Jose CheckMat Arnaldo Maidana Gracie Barra Marcelo Gomide Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu Eliot Kelly

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo Fight Sports Roberto “Cyborg” Abreu Ribeiro Jiu-Jitsu James Puopolo Ribeiro Jiu-Jitsu Victor Hugo Vinny Magalhaes BJJ Vinicius “Vinny” Magalhães

PRETA / Adulto / Feminino / Galo GF Team Mayssa Bastos Gracie Barra Amber Rymarz-freitas

PRETA / Adulto / Feminino / Pluma GF Team Amanda Monteiro Brazilian Top Team Patrícia Machado

PRETA / Adulto / Feminino / Pena Alliance Talita Alencar CheckMat Gabriela Fechter CheckMat Karen Antunes

PRETA / Adulto / Feminino / Leve Alliance Jena Bishop CheckMat Nathalie Ribeiro

PRETA / Adulto / Feminino / Médio CheckMat Raquel Canuto Gracie Humaita Gabrielle McComb

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado Cicero Costha Internacional Thamara Ferreira Double Five Julia Boscher Gracie Barra Andressa Cintra

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado Ns Brotherhood Talita “Treta” Nogueira Soul Fighters BJJ Jessica Guedry