3 virtudes fundamentais do lutador de Jiu-Jitsu, segundo os Irmãos Valente

Nossos GMIs em Miami, nos Estados Unidos, os Irmãos Valente tiveram acesso privilegiado a duas fontes fundamentais do Jiu-Jitsu, ainda em vida: os saudosos grandes mestres Carlos e Helio Gracie.

Foi com eles que desenvolveram um astral espetacular e uma jovialidade contagiante, talvez as principais virtudes para explicar o sucesso da academia @valentebrothers. “Dentre todas as lições que aprendemos com Carlos e Helio”, recorda @guivalentevb, “podemos delinear as três principais:

Positividade: Manter a mente sempre positiva e encarar as situações da vida com inteligência e determinação para resolver os problemas que aparecerem. Saber aceitar aquilo que não se pode modificar, sem se queixar.

Coragem: Ter a força de vontade para só fazer aquilo que considerar certo, mesmo diante de fortes tentações ou receios. Não ter nenhum tipo de vício e nem fraqueza.

Prestimosidade: Disposição para ajudar as pessoas. De nada vale o conhecimento do Jiu-Jitsu se for utilizado para fazer o mal”.

GRACIEMAG deseja a todos os nossos leitores esse mesmo tipo de percepção sobre as virtudes dos lutadores da arte suave. Oss!