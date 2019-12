Confira os destaques do Inter Gracie 2019 e do Ryan’s Way Challenge

Share it

Para coroar mais um ano de sucesso, a equipe Ryan Gracie de Jiu-Jitsu realizou sua edição 2019 do Inter Gracie, campeonato interno que reúne suas diversas filiais em disputas acirradas com o melhor da arte suave.

Neste ano, mais de 1.200 atletas atenderam ao torneio, realizado no dia 30 de novembro, no ginásio do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi. O público que girou por volta de 6 mil pessoas pôde acompanhar de perto as batalhas travadas nos tatames. Além disso, os amantes do Jiu-Jitsu que estiveram presentes puderam contribuir para a louvável campanha do Inter Gracie, que arrecadou mais de três toneladas de alimentos, que foram doados para o projeto Cidadão do Futebol, comandado pelo ex-jogador da seleção brasileira César Sampaio.

Além das disputas do Inter Gracie, em todas as divisões de idade, faixa e peso, outro marco do torneio foi a realização de mais uma edição do Ryan’s Way Challenge, no qual os melhores faixas-pretas lutam sem contagem de pontos, e apenas a finalização define o vencedor.

Foram 14 atletas inscritos na complicada chave sem pontos, e o árduo trajeto até o título já se desenhava. André Pimenta (Gracie Morumbi) trilhou seu caminho desbancando alguns favoritos, para na semifinal encontrar Fernando Fernandes (Gracie Daniel), campeão do ano passado. Na disputa, André trabalhou rápido sem dar chances para Fernando se arrumar na luta, pegando o oponente com um estrangulamento da meia-guarda.

Do outro lado da chave, Caio Rodrigues (Gracie Praia Grande) também avançou com duras batalhas, até chegar na semifinal e encontrar Germano Albuquerque (Gracie Daniel), este superado também com um estrangulamento.

Na finalíssima, com menos de três minutos de luta, a estrela de André Pimenta voltou a brilhar, ao conseguir finalizar Caio Rodrigues e garantir não só a vitória, mas os louros do título do Ryan’s Way Challenge.