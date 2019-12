Vídeo: Reveja o nocaute que deformou o rosto de Overeem no UFC Washington

Share it

O UFC Washington, realizado no último sábado, dia 7 de dezembro, exibido ao vivo pelo Combate, trouxe uma colisão de pesos pesados na luta principal, entre Jairzinho Rozenstruik e Alistair Overeem.

O combate vinha acirrado até o fim, com Overeem colecionando bons lances e acreditando na vitória. Contudo, faltando 4 segundos para o fim da luta, a estrela do invicto Jairzinho, atleta do Suriname, brilhou mais forte: com uma combinação de cruzado e direto, Jairzinho nocauteou Overeem, e de quebra provocou um grande corte no lábio do oponente, em forte imagem que você pode, por sua conta e risco, conferir aqui.

Para ver o lance decisivo da luta principal do UFC Washington, veja o vídeo abaixo.