O que esperar de Overeem x Jairzinho no UFC Washington

O UFC Washington, transmitido hoje a partir das 19h30h, ao vivo e exclusivo no Combate, traz o atleta do Suriname Jairzinho Rozenstruik (8-0-0), que marcou a sua próxima luta na organização apenas dois dias depois de nocautear o russo Andrei Arlovski, em novembro. O peso pesado foi escalado para substituir Walt Harris e enfrentar Alistair Overeem na luta principal do evento que acontece neste sábado, dia 7 de dezembro. Em ótima fase, o invicto Rozenstruik estreou no UFC neste ano e já acumula três nocautes em três lutas. O veterano Overeem também vem de vitória. O holandês nocauteou Alexey Oleinik em sua última aparição no UFC, em abril.

Para embalar no peso-palha

Marina Rodriguez (11-0-1) também estará em ação no evento de Washington. A brasileira substituiu a compatriota Claudia Gadelha – retirada do card por lesão – e vai enfrentar a americana Cynthia Calvillo (8-1-0). Essa será a quarta luta de Marina no UFC. Depois de empatar com Randa Markos na sua estreia, a brasileira somou vitórias sobre Jessica Aguillar e Tecia Torres, que a colocaram como nona no ranking peso-palha. Décima na divisão, Calvillo tem cinco vitórias e uma derrota. Em sua última luta, em fevereiro, venceu Cortney Casey por decisão unânime.

Pitbull em ação

Um dos atletas há mais tempo em atividade dentro do UFC, o cearense Thiago Pitbull (28-13-0) volta ao octógono pela terceira vez em 2019. Aos 36 anos, o brasileiro soma uma vitória (sobre Max Griffin, em Fortaleza) e uma derrota (para Laureano Staropoli, no Rio de Janeiro) neste ano. No sábado, ele enfrenta o americano Tim Means (28-11-1), que foi nocauteado por Niko Price em sua última aparição.

Em busca da primeira vitória

A baiana Virna Jandiroba (14-1-0) vai em busca de sua primeira vitória no Octógono. Após chegar ao UFC como campeã do Invicta FC, ela estreou na organização em abril e sofreu sua única derrota da carreira para a ex-campeã Carla Esparza.

Depois de duas trocas de adversária – Cortney Casey e Livinha Souza se lesionaram –, a “Carcará” enfrenta a estreante americana Mallory Martin (6-2-0), contratada na última temporada do Dana White’s Contender Series.

UFC: Overeem x Rozenstruik

Washington, EUA

7 de dezembro de 2019

Alistair Overeem x Jairzinho Rozenstruik

Marina Rodriguez x Cynthia Calvillo

Stefan Struve x Ben Rothwell

Aspen Ladd x Yana Kunitskaya

Cody Stamann x Song Yadong

Rob Font x Ricky Simon

CARD PRELIMINAR

Thiago Pitbull x Tim Means

Billy Quarantillo x Jacob Kilburn

Bryce Mitchell x Matt Sayles

Joe Solecki x Matt Wiman

Virna Jandiroba x Mallory Martin

Makhmud Muradov x Trevor Smith