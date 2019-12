Confira os resultados oficiais da Copa dos Campeões de Jiu-Jitsu

Share it

Em noite que abriu espaço para um verdadeiro espetáculo da arte suave, a Copa dos Campeões, realizada neste ultimo domingo, dia 1° de dezembro, marcou um novo capitulo no Jiu-Jitsu, ao promover uma competição de lutas casadas exclusiva para a elite do Jiu-Jitsu do sul do Brasil e América Latina.

Entre os combates mais alucinantes, que tiraram o fôlego da galera, a grande final da Adulto Faixa Preta disputada entre o atleta Rafael Message e Arthur Detânico teve destaque. Nesse belo e disputado combate quem levou a melhor foi Message que venceu Detânico por apenas uma vantagem.

Outro duelo incrível foi entre os casca grossa Sandro Testa e Pedro dos Santos, foi uma disputa muito acirrada, e após o empate no placar a decisão dos árbitros foi para Sandro, que se vibrou com a conquista.

Em uma das melhores super lutas do evento, os faixas-pretas Bento Ribeiro e Fellipe Itaqui duelaram pela conquista do cinturão. Bento garantiu a vitória por pontos (6 a 0) após uma pegada de costas e uma punição de saída do tatame com golpe encaixado de finalização.

“Encerramos 2019 com um evento inédito: a Copa dos Campeões, reunindo os oito melhores atletas das principais categorias da temporada. Foi um verdadeiro espetáculo de Jiu-Jitsu. Nós ficamos orgulhosos com o sucesso desse novo formato de competições. O próximo ano promete ser melhor ainda, boas novas virão”, afirma o faixa-preta e CEO da Pro Sports Fernando Paradeda.

Confira quem são os Campeões dos Campeões do GP:

Super Luta Faixa Preta

Bento Ribeiro – Drill BJJ

Super Luta Faixa Preta

Daniel Folgado – Mestre Julio Secco

Masculino/Adulto/Branca

João Vitor Trindade Oliveira – Delariva

Masculino/Adulto/Azul

Leonardo Silveira Ferreira – Alliance Mario Reis

Masculino/Adulto/Roxa

Gabriel Viebrantz Brod – JA Jiu Jitsu

Masculino/Adulto/Marrom

João Pedro Petterle Silveira Bolek – Guetho Jiu-Jitsu

Masculino/Adulto/Preta

Rafael Cabral Message – Drill Bjj School

Masculino/Master 1/Branca

Paolo Emiliano Modena Silvera – JA Jiu Jitsu

Masculino/Master 1/Azul

Richard da Costa Gill – JA Jiu Jitsu

Masculino/Master 1/Roxa

Daniel Jaenisch Lopes – Drill Bjj School

Masculino/Master 1/Marrom

Matheus Barden – Guetho Jiu-Jitsu

Masculino/Master 1/Preta

Sandro Testa – Drill Bjj School

Masculino/Master 2/Branca

Vainer João Cambruzzi – JA Jiu Jitsu

Masculino/Master 2/Azul+Roxa

Márcio Rodrigues da Silva – JA Jiu Jitsu

Masculino/Master 2/Marrom+Preta

Luciano Pinto da Silva – JA Jiu Jitsu

Masculino/Master 3/Branca

Leonardo Rosales Krentkowski – JA Jiu Jitsu

Masculino/Master 3/Azul+Roxa

João Eli Machado de Oliveira – Sylvio Behring Association

Masculino/Master 3/Marrom+Preta

Alex Luiz dos Anjos Santos – Alex Tchaka e Michel Maia Brazilian Jiu-Jitsu

Feminino/Adulto/Branca+Azul

Rayssa Thayara Oliveira de Oliveira – Guetho Jiu-Jitsu

Feminino/Adulto/Roxa+Marrom+Preta

Maisa Gurgel Sales dos Santos – Mestre Julio Secco

Feminino/Master 1/Branca+Azul

Diosana Frigo – Drill Bjj School

Feminino/Juvenil/Branca+Azul

Estefany Pozzan Soares – Guetho Jiu-Jitsu

Masculino/Juvenil/Branca+Azul

Jonathas Matheus Miranda Freitas – Projeto Gaditas

Para conferir os resultados na integra acesse o site:

www.prosports.soucompetidor.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)