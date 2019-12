Vídeo: José Aldo e as lições da derrota no UFC Rio

Share it

Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo teve um choque de realidade na sua última luta, ao sofrer um amargo revés para Alexander Volkanovski no UFC Rio, em maio deste ano. Mas quem pensa que a derrota abalou o “campeão do povo” se enganou.

Após o tropeço, a fera conversou com seus treinadores e decidiu que seu próximo passo será na divisão de baixo, a dos pesos-galos, e o novo desafio serviu para motivar Aldo, que antes até flertava com uma possível aposentadoria.

Com o revés na luta coprincipal do UFC 237, Aldo entendeu que deveria sair da zona de conforto, treinar com mais motivação, e a luta marcada para o dia 14 de dezembro, contra Marlon Moraes, traz o desafio de chegar bem na divisão até 61kg e encarar um adversário de estilo bem próximo no cage, com fortes chutes e controle de cage.

Confira no vídeo abaixo as impressões de José Aldo e o que ele aprendeu com a derrota para Alex Volkanovski no UFC Rio!