Vídeo: Faixa-coral Dedé Pederneiras avalia o que é preciso para ser um mestre no Jiu-Jitsu

Mais de três décadas voltadas inteiramente ao Jiu-Jitsu. André Pederneiras, o conhecido Dedé da Nova União, se tornou mestre de Jiu-Jitsu na última semana, após receber a faixa-coral durante a conferência anual da sua equipe.

Conhecido por formar nomes famosos no Jiu-Jitsu e no MMA, Dedé se tornou referência no esporte de lutas, e o caminho de sucesso do mais novo mestre da nossa modalidade não poderia ser diferente.

Em papo com nossa reportagem no quartel-general da Nova União, no bairro do Flamengo, Dedé falou sobre os anos dedicados ao Jiu-Jitsu, a emoção de receber a nova faixa e os motivos que levaram ele e outros grandes nomes do Jiu-Jitsu a serem considerados mestres, não só pelos tempo voltado ao esporte, mas pela base adquirida com anos de experiência e exemplos dados dentro e fora dos tatames.

Confira!