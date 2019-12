Segunda edição do Queen of Mats terá atletas do peso pesado, em Abu Dhabi

Share it

A AJP anunciou oficialmente os nomes das seis competidoras que farão parte do evento de estreia dos pesos pesados ​​no Abu Dhabi Queen of Mats. A chave até 95kg está marcada para o dia 17 de janeiro, no segundo dia do Abu Dhabi Grand Slam em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A lista inclui campeãs do World Pro e de Grands Slams em várias edições. O encontro de estrelas internacionais certamente oferecerá a multidão na Arena Mubadala o mais alto nível de habilidades na arte suave. Confira um pouco mais sobre cada uma das concorrentes.

Nathiely de Jesus (Brasil) – Bicampeã do ADWPJJC (2016/2017), Nathi é conhecida por seu jogo agressivo, tanto por baixo quanto por cima. Seus ataques com triângulos e armlock são temidos pelas adversárias. Nathiely tem todas as credenciais para ser considerada uma das favoritas.

Ana Carolina Vieira (Brasil) – Também bicampeã do ADWPJJC (2017/2018), Ana Carol vive e respira Jiu-Jitsu desde criança. Sua busca pela finalização pressionando por cima é o seu jogo principal. Influenciada pelo irmão mais velho, o craque Rodolfo Vieira, Ana Carol aprendeu todas as lições certas para se tornar uma colecionadora impressionante de medalhas e troféus.

Gabrieli Pessanha (Brasil) – Atual campeã da ADWPJJC na categoria até 95kg, Gabi tem sido praticamente imbatível em sua categoria de peso, e a jovem talentosa está pronta para enfrentar o maior desafio de sua carreira. Conhecida por seu jogo de pressão, além de muito perigosa de costas no tatame, Gabi está certamente entre as favoritas.

Thamara Ferreira (Brasil) – Desde a faixa-marrom, Thamara domina a divisão até 70kg, tanto no ADWPJJC quanto nos eventos do ADGS. Com um jogo muito agressivo, a presença de Thamara na chave é garantia de lutas emocionantes. Seus armlocks e ataques de triângulo são temidos por suas adversárias.

Samantha Cook (Reino Unido) – Samantha é um dos maiores talentos que saíram da Europa nos últimos tempos. Conhecida por um jogo altamente técnico e uma força de vontade enorme para seguir batalhando em qualquer luta, Samantha é sempre um adversário difícil para qualquer competidor. Ela estará em Abu Dhabi pronta para reivindicar seu lugar entre as melhores do jogo.

Kendall Reusing (Estados Unidos) – Kendall é outra jovem promissora, pronta para explodir nas grandes ligas. Direto da Califórnia, Kendall é uma potência na divisão até 95kg. Seus duelos com Gabi Pessanha no ADGS são memoráveis. Kendall chega na chave do Queen of Mats pronta para aproveitar a oportunidade de alcançar o mais alto nível de desempenho e resultados.

O Abu Dhabi Grand Slam dos Emirados Árabes está marcada para os dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2020, na Mubadala Arena. O prazo para inscrições é 13 de dezembro e o prazo final em 9 de janeiro. Clique aqui para obter mais informações e se registrar agora.