João Gabriel, Tatu Escobar e Rafael Formiga deixam a Soul Fighters e formam a Double Five JJ

Assim como o Jiu-Jitsu, que vive em constante mudança ao longo dos anos, algumas equipes surgem com o passar do tempo, e um novo time de Jiu-Jitsu acaba de nascer.

Os faixas-pretas João Gabriel Rocha, Leandro “Tatu” Escobar e Rafael Formiga se uniram para fundar a Double Five Jiu-Jitsu, time com base no Texas e no Rio de Janeiro. O anúncio oficial aconteceu no último final de semana, por meio de nota. Com a formação da Double Five, os professores anunciaram também que deixam de ser filiados da Soul Fighters, equipe que defenderam nos últimos tempos.

“Dez anos se passaram desde que criamos esta equipe junto com Álvaro, Augusto e Bruno”, diz o comunicado. “Essa decisão é de cunho estritamente profissional, entendemos que esse é o momento de perseguir novos caminhos e objetivos.”

Contudo, vale ressaltar que a equipe Soul Fightes segue ativa, com suas demais filiais no Brasil e no exterior. A equipe carioca também emitiu uma nota oficial, sobre a saída de seus professores.

“Esta decisão não vem envolvida em desavença, apenas uma decisão estritamente profissional em que todas as partes estão concordes. A Soul Fighters continuará seu trabalho em busca de um espaço entre as melhores de nosso esporte. O nome não muda e cada vez mais buscaremos um trabalho profissional, organizado e de união”