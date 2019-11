Vídeo: Rodolfo Vieira e sua guarda afiada em treino na Coreia do Sul

Share it

Antes do Spyder Championship Final, realizado no último final de semana, em Seul, Rodolfo Vieira (GFTeam) e Matheus Lutes (Alliance/ Marcelo Garcia) fizeram um soltinho amistoso nos tatames do Spyder Office, e Rodolfo botou em prática suas técnicas de guarda.

Conhecido por sua pressão por cima, passando as guardas mais intransponíveis, Rodolfo começou a carreira no Jiu-Jitsu como um exímio guardeiro, e a essência de jogar ofensivamente por baixo não saiu do jogo do faixa-preta que hoje atua no UFC.

Confira o treino no vídeo abaixo!