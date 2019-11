Vídeo: Paulo Peposo ensina movimentos de defesa pessoal com o Jiu-Jitsu

Share it

Professor especializado em lecionar para forças de segurança, Paulo Peposo atendeu ao pedido de GRACIEMAG e gravou com exclusividade uma aula particular de defesa pessoal.

No vídeo, Peposo mostrou duas formas de imobilizar o oponente que consegue alcançar o seu braço, com movimentos específicos para imobilizar o agressor sem correr riscos. No primeiro golpe, Peposo aplica uma chave de braço ainda de pé. No movimento seguinte, o faixa-preta gira o pulso do inimigo para levá-lo ao solo, e em seguida imobilizar com o joelho nas costas e domínio da mão.

Confira a aula detalhada no vídeo abaixo!