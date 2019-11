Vídeo: Estrelas do Spyder Championship analisam caminho até o ouro

Share it

Agendado para as primeiras horas do dia 23 de novembro, na madrugada de sexta-feira para sábado, a meia-noite, o Spyder Championship King of Kings, realizado em Seul, na Coreia do Sul, tem tudo para se tornar um dos grande eventos do ano. Com premiação de 100 mil dólares par o campeão de cada categoria (76kg e 100kg), o card terá nomes consagrados e atletas da nova geração que mostraram o seu valor.

Para entender melhor o que se passa na cabeça dos craques que cruzaram o mundo para duelar no oriente, a equipe de GRACIEMAG falou com os principais nomes brasucas do card, e estes analisaram a expectativa de competir em chaves tão duras e qual deve ser o caminho a ser traçado até o título.

Confira no vídeo abaixo, com imagens do nosso correspondente em Seul, Carlos Arthur Jr. , e o card completo com a ordem das lutas. Para os resultados completos, em tempo real, siga o nosso Instagram, o @graciemagoficial !

Spyder Invitationa Championship Final: King of Kings

KBS Arena, Seul, Coreia do Sul

23 de novembro de 2019

GP até 76kg

Johnatha Alves x Shane Jamil Hill-Taylor

Edwin Najmi x Matheus Gabriel

Gabriel Arges x Levi Jones-Leary

Matheus Lutes x Inseong Jang

GP até 100kg

Tim Spriggs x Nicholas Meregali

Claudio Calasans x Erberth Santos

Kaynan Duarte x Leandro Lo

Rodolfo Vieira x Anderson Muniz