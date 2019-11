Vídeo: Roldolfo Vieira e Levi Jones-Leary em treino secreto em Seul

Share it

“Quero testar a guarda do garoto!”, disse o veterano Rodolfo Viera, referindo-se ao australiano Levi Jones-Leary, na academia do hotel Intercontinental de Seul, na Coreia do Sul. Neste primeiro dia de atividades, a equipe da GRACIEMAG teve acesso a um treino seleto, que tinha ainda Leandro Lo, Bruno Malfacine e Murilo Santana.

Receoso, Murilo pediu para que Rodolfo não fizesse sua pressão característica contra o magrinho Levi (já que estamos às vésperas do Spyder, ninguém quer se desgastar além da conta neste momento), mas a cordialidade do rolo compressor da GFTeam deixava claro que a movimentação seria apenas para o jogo fluir, naquele “soltinho” clássico entre amigos.

O resultado você confere no vídeo abaixo. Fique ligado nas nossas redes sociais e no GRACIEMAG.com para mais bastidores e a cobertura completa do Spyder Invitational Championship!