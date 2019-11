Bia Basílio fatura ouro duplo e Yan Pica-Pau reina absoluto no Sul-Americano da CBJJ

Share it

Final de semana prolongado com o feriadão da Proclamação da República, mas o destino certo dos fanáticos pelo Jiu-Jitsu foi longe das praias ou pontos turísticos tradicionais. A movimentada Barueri, em São Paulo, foi o pico escolhido pelos competidores nos dias 15, 16 e 17 de novembro, com a realização do Sul-Americano de Jiu-Jitsu da CBJJ.

Com disputas em todas as divisões de peso, faixa e idades, a cereja do bolo mais uma vez ficou para os duelos na faixa-preta, com dois nomes em destaque: Bia Basílio (Almeida JJ) e Yan Pica-Pau (Ribeiro JJ).

Já veterana nas competições como faixa-preta, a jovem Bia Basílio fez mais uma campanha impecável nos tatames. Primeiro, a fera conquistou o ouro no peso leve, ao vencer Luciane Silva (CheckMat) na final. Depois, sem se amedrontar com as grandalhonas do torneio, a levinha se jogou no absoluto e venceu duas lutas antes de encontrar Thamara Araújo (Cícero Costha), atleta da divisão de meio-pesados, que acabou vítima da famosa chave de pé “botinha”, especialidade da Almeida JJ bem aplicada por Bia.

No masculino, a bola da vez ficou com Yan Pica-Pau. Após tropeçar na divisão de meio-pesados, perdendo na semifinal para o então campeão Matheus Spirandeli (Alliance), Yan não se deixou abater e voltou com vontade redobrada para a disputa em peso aberto. No absoluto, venceu Ricardo Pingo e Ygor Silva, antes de encontrar Dimitrius Souza, campeão peso pesado do dia, e passar por ele rumo a final contra Rafael Paganini (Alliance). A disputa foi acirrada, e após o empate no placar a decisão dos árbitros foi para Yan, que se emocionou com a conquista.

Confira os resultados da faixa-preta adulto logo abaixo, e para os resultados completos, clique aqui!

Adulto / Masculino / Preta / Galo

1 – Cícero Lívio Ribeiro Saldanha Paiva – Ares BJJ

2 – Yuri Hendrex Assunção Soares – Cicero Costha Internacional

3 – João Guilherme Antonio – OLL Fight

3 – Kaique Affonso – Gracie Barra

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – Hiago George Santos Silva – Cicero Costha Internacional

2 – Cleber de Sousa Fernandes – JFC Almeida JJ

3 – Carlos Alberto Oliveira da Silva – GF Team

3 – Felipe Nacib Minasian Santos – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Richar Emiliano Nogueira – SIA – Sharpen Iron Academy

2 – Pedro Paulo Dias Clementino – Carlson Gracie Team

3 – Edward Hohl – Alliance International

3 – Yuta Shimada – Alliance International

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Endres Barbosa da Silva Mendes – CheckMat

2 – Alef José Soares Brito de Morais – Ares BJJ

3 – Bruno Bressan Garcia – CheckMat

3 – Ricardo Rocha Lima – BARBOSA JIU-JITSU

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Alexandre Joaquim de Jesus – Calasans BJJ

2 – Wellington Luís Sebastião – NS Brotherhood International

3 – Ronieri Pinto da Silva – Ns Brotherhood

3 – Ygor Machado Dantas – CheckMat

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Matheus Spirandeli Souza – Alliance

2 – Rafael Lopes Paganini – Alliance

3 – Carlos Eduardo Alves de Andrade – Cicero Costha Internacional

3 – Yan Lucas Cordeiro Paiva – Ribeiro Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Gabriel Arantes Volante – R1NG BJJ

3 – Caio Fernando Lopes Paganini – Alliance International

3 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Gerard Piotr Labinski – NS Brotherhood International

2 – Pedro Henrique de Lima Elias – Ns Brotherhood

3 – Harryson Santana Pereira – Ataque Duplo

3 – Wilson de Sousa Almeida – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Renan Marcel Rodrigues Vieira – Ns Brotherhood

2 – Raul Fernandes Almeida – Nova União

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin Brazil

3 – Pedro Henrique de Souza Moura – Qatar BJJ Brasil

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Yan Lucas Cordeiro Paiva – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Rafael Lopes Paganini – Alliance

3 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

3 – Igor Gregório Schneider – Ns Brotherhood

Adulto / Feminino / Preta / Pena

1 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

2 – Ershirley Granja – CheckMat

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Luciane dos Santos Silva – CheckMat

3 – Hope Ellen Douglass – Cicero Costha Internacional

3 – Michele dos Santos Oliveira – Nova União

Adulto / Feminino / Preta / Médio

1 – Éricka Wannessa Almeida – Gracie Barra

2 – Renata Marinho Moreira – Alliance

Adulto / Feminino / Preta / Meio-Pesado

1 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team

2 – Thamara Ferreira Silva – Cicero Costha Internacional

Adulto / Feminino / Preta / Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Fabiana Ferrari Mendes – Ns Brotherhood

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Joaquina dos Santos Bonfim Neta – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Thamara Ferreira Silva – Cicero Costha Internacional

3 – Éricka Wannessa Almeida – Gracie Barra

3 – Hope Ellen Douglass – Cicero Costha Internacional