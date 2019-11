“6 coisas que meu filho aprendeu a evitar para ser um campeão de Jiu-Jitsu”

Share it

Colecionador de medalhas da IBJJF há mais de 20 anos, o faixa-preta Suyan Queiroz agora se concentra em outra missão – ainda mais importante, talvez: passar sua experiência para o filhão, o faixa-roxa campeão de Jiu-Jitsu Matheus Queiroz.

Líder da nossa GMI First BJJ Carlson Gracie em Utah, Suyan nos revelou as seis principais lições e atitudes que cobra do filhão, e que tem dado resultado. O mestrão Carlson Gracie, lá de cima, deve estar rindo à toa. Confira!

1. Evite noites perdidas em bares e baladas. Quem quer ser um campeão de verdade precisa estar descansado para treinar – e não apenas nas semanas de competição.

2. Evite achar que o treino foi o suficiente caso ganhae uma competição. A medalha de ouro não é o fim da sua trajetória, mas apenas um passo. E a evolução e o aprendizado não têm fim.

3. Nunca desista do seu objetivo por falhas e eventuais derrotas. Continue treinando e buscando que uma hora você vai alcançar o objetivo.

4. Não deixe o ego dominar sua mente. Isso vale nos campeonatos, na hora de respeitar os oponentes. Mas vale principalmente no treino diário, onde todos estamos para ajudar um ao outro.

5. Fuja da zona de conforto no treinamento. É preciso se concentrar sempre nas dificuldades que a gente tem – seja em quedas, no jogo de guarda ou de passagem. Aperfeiçoe-se sempre.

6. Evite reclamar de dificuldades, sejam elas quais forem. Um campeão vive cercado de obstáculos que precisam ser superados. Em vez de chiar, supere-os, sempre com inteligência e determinação.