Confira os resultados, em tempo real, do UFC São Paulo: Jacaré x Blachowicz

Última atualização – 23h16

UFC SP

São Paulo, SP

16 de novembro de 2019

Ronaldo Jacaré x Jan Blachowicz

Maurício Shogun x Paul Craig

Charles do Bronx x Jared Gordon

André Sergipano venceu Antonio Arroyo na decisão unânime dos jurados

Wellington Turman venceu Markus Maluko na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

James Krause nocauteou Serginho Moraes aos 4min19s do R3

Ricardo Carcacinha finalizou Eduardo Garagorri no mata-leão aos 3min57s do R1

Francisco Massaranduba venceu Bobby Green na decisão unânime dos jurados

Randy Brown finalizou Warlley Alves no triângulo a 1min22s do R2

Douglas D’Silva venceu Renan Barão na decisão unânime dos jurados

Ariane Lipski venceu Isabela de Pádua na decisão unânime dos jurados

Tracy Cortez venceu Vanessa Melo na decisão unânime dos jurados