Neiman Gracie encara ex-UFC no Bellator 236, no Havaí

Representante da família Gracie no MMA, Neiman Gracie terá mais uma batalha em 2019 no Bellator. O faixa-preta de Jiu-Jitsu foi escalado para o card do dia 21 de dezembro, no Havaí, e terá pela frente um experiente adversário. Kiichi Kunimoto, ex-atleta do UFC, será o oponente de Neiman no Bellator 236. As informações são do ESPN.com .

Vindo de derrota em sua mais recente luta, em duelo que valia o cinturão dos meio-médios contra Rory MacDonald em junho deste ano, Neiman retornará aos cages para trilhar um novo caminho até o título, com mais experiência na bagagem após seu primeiro revés como profissional

“Tirei bom proveito daquela luta”, disse Neiman em entrevista exclusiva ao GRACIEMAG após o duelo contra Rory. “A luta foi para a decisão, e ele tem o triplo da minha experiência como lutador de MMA. Foi uma luta dura e eu aprendi muito com ela. Pude mostrar que eu estou neste nível, disputando as cabeças da divisão. Espero ter uma nova chance non futuro para trazer esse título para o Brasil.”

Contudo, antes de visar o cinturão, Neiman terá que passar pelo veterano Kunimoto. Ex-UFC com vitórias sobre Daniel Sarafian e Luis Besouro, o japonês de 38 anos vem de fase complicada na carreira, com três derrotas nas últimas seis lutas, a última sobre Ed Ruth, em seu duelo mais recente no Bellator, em julho deste ano.

O card do Bellator 236 terá na luta principal a campeã e local Ilima-Lei Macfarlane enfrentando Kate Jackson pelo cinturão dos pesos-moscas.