Vídeos: As vitórias de Julia Boscher pelo ouro duplo no Rio BJJ Pro

Atleta da Soul Fighters, Julia Boscher fez bonito no BJJ Pro Rio de Janeiro, disputado no último sábado, no Club Municipal da Tijuca. A fera voltou para casa com dois títulos no torneio, entre os meio-pesados e também no absoluto, garantindo o ouro duplo e o prêmio de 4.900 reais da conquista em peso aberto.

Para tal, Julia teve que encarar dois finais duríssimas, contra Sabatha Laís (Ryan Gracie JJ) no meio-pesado, e Izadora Cristina (Alliance) no absoluto. Confira as duas lutas no vídeo abaixo e veja o estilo ofensivo de Julia Boscher em ação!