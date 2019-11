Confira os resultados finais do SJJIF World Jiu-Jitsu Championship 2019

Share it

Já tradicional na Califórnia, o SJJIF World Jiu-Jitsu Championship em sua edição 2019 voltou a arena de Long Beach para mais um evento grandioso, realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro.

Com 15 áreas montadas no ginásio e mais de 3 mil atletas inscritos, o torneio solidificou o conceito de disputa entre nações, com atletas de todas as partes do mundo, com destaque para a participação em grande escala de atletas fora do eixo tradicional da arte suave, como da Polinésia Francesa além de delegações de várias partes da Ásia.

Entre os faixas-pretas no adulto, porém, os destaques ficaram para o esquadrão brasileiro de competidores, com 11 ouros dos 16 colocados em jogo na divisão de kimono, e 9 ouros dos 14 disputados nas categorias sem kimono.

Entre os destaques de kimono temos Ronaldo Junior, da Atos, que após ficar com a prata no meio-pesado, superado por Gabriel “Todd” Almeida (Checkmat), voltou com tudo para vencer o experiente Otávio Sousa (Gracie Barra) pelo título do absoluto pesado. No absoluto leve (no qual atletas de galo a leve podem se inscrever), quem levou a melhor foi Isaac Doederlein (Alliance), que após fechar o peso-pena com Kennedy Maciel se jogou no absoluto leve e venceu Pablo Mantovani (Atos) pelo ouro.

Já nos duelos sem kimono, o destaque maior ficou para Pablo Mantovani, que venceu não só na divisão de peso leve, como faturou também o absoluto leve, garantindo o ouro duplo sem kimono. No absoluto pesado, Helton Junior (Alliance) lavou a alma após ficar com a prata no super pesado, ficando com o título no aberto.

No feminino, os nomes da vez foram Nina Moura (Atos) e Kendall Reusing (Gracie Barra), que ficaram com o ouro nos absolutos de kimono, e fizeram a final do absoluto sem kimono, no qual Kendall levou a melhor.

Confira abaixo os resultados completos!

Kimono

Male Black Adult 18 Rooster

1st – Masayuki Yoshioka – Over Limit JJ – JPN

2nd – Florentino Morales – Cobrinha Bjj – MEX

3rd – Andre Pontes – Ribeiro Jiu Jitsu – BRA

Male Black Adult 18 Super Feather

1st – Joao Figueredo – Gracie Barra – BRA

2nd – Arun Sharma – Cmma – USA

3rd – James Barnes – Ufc Gym Bjj – USA

Male Black Adult 18 Feather

1st – Kennedy Maciel – Cobrinha Bjj – BRA

2nd – Isaac Doederlein – Cobrinha Bjj – USA

3rd – Pablo Dutra – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Male Black Adult 18 Light

1st – Lucas Valente Tobias – Gracie Barra – BRA

2nd – João Mendes – Atos Jiu-Jitsu – BRA

3rd – Jesse Morales – Dojo Jiu-Jitsu – USA

Male Black Adult 18 Middle

1st – Otavio Sousa – Gracie Barra – BRA

2nd – Tom Gallicchio – Cobra Kai Martial Arts – DJI

3rd – Edmund Kim – Art Of Jiu Jitsu – USA

Male Black Adult 18 Medium Heavy

1st – Gabriel Almeida – Checkmat – BRA

2nd – Ronaldo Junior – Atos Jiu-Jitsu – BRA

3rd – Carlos Souza – Gracie Barra – BRA

Male Black Adult 18 Heavy

1st – Vinicius Reis – Guigo Jj – BRA

2nd – Moisés Cavalcante Guigo Jj – BRA

3rd – Joao Silva – Dojo Jiu-Jitsu – BRA

Male Black Adult 18 Super Heavy

1st – Rafael De Lima – Atos Jiu-Jitsu – BRA

2nd – Arnaldo De Oliveira – Checkmat – USA

3rd – Helton Silva Junior – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Male Black Adult 18 Ultra Heavy

1st – Juber Andino – Marcel Louzado Bjj – USA

Male Black Adult 18 Open Light Weight

1st – Isaac Doederlein Cobrinha Bjj – USA

2nd – Pablo Dutra – Atos Jiu-Jitsu – BRA

3rd – Kennedy Maciel – Cobrinha Bjj – BRA

Male Black Adult 18 Open Heavy Weight

1st – Ronaldo Junior – Atos Jiu-Jitsu – BRA

2nd – Otavio Sousa – Gracie Barra – BRA

3rd – Carlos Souza – Gracie Barra – BRA

Female Black Adult 18 Super Feather

1st – Thalía Munoz – Dojo Jiu-Jitsu – USA

Female Black Adult 18 Feather

1st – Nathalie Ribeiro Checkmat – BRA

Female Black Adult 18 Light

1st – Nivia Moura – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Female Black Adult 18 Middle

1st – Andressa Cintra – Gracie Barra – BRA

Female Black Adult 18 Heavy

1st – Kendall Reusing – Gracie Barra – USA

2nd – Talita Nogueira – Level Up BJJ – BRA

Female Black Adult 18 Open Light Weight

1st – Nivia Moura – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Female Black Adult 18 Open Heavy Weight

1st – Kendall Reusing – Gracie Barra – USA

Sem Kimono

Male Black Adult 18 Rooster

1st – Andre Pontes – Ribeiro Jiu Jitsu – BRA

Male Black Adult 18 Super Feather

1st – Ari Tavira – Dojo Jiu-Jitsu – USA

Male Black Adult 18 Feather

1st – Kennedy Maciel – Cobrinha Bjj – BRA

2nd – Geoffrey Villarreal – Fabio Santos Bjj – USA

3rd – Cole Franson – R1ng Bjj – USA

Male Black Adult 18 Light

1st – Pablo Dutra – Atos Jiu-Jitsu – BRA

2nd – Corey Brown – Black Tie Jiu-Jitsu – USA

3rd – Jesse Morales – Dojo Jiu-Jitsu – USA

Male Black Adult 18 Middle

1st – Otavio Sousa – Gracie Barra – BRA

2nd – Edmund Kim – Art Of Jiu Jitsu – USA

3rd – Tom Gallicchio – Cobra Kai Martial Arts – DJI

Male Black Adult 18 Medium Heavy

1st – Carlos Souza – Gracie Barra – BRA

2nd – Cesar Herrera – Checkmat – USA

3rd – Ty Freeman – Checkmat B – USA

Male Black Adult 18 Heavy

1st – Gabriel Almeida – Checkmat – BRA

2nd – Rafael De Lima – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Male Black Adult 18 Super Heavy

1st – Julian Vanderlinden – Gracie Barra – USA

2nd – Helton Silva Junior – Atos Jiu-Jitsu – BRA

3rd – Jc Llamas – Llamas Competition Team – MEX

Male Black Adult 18 Ultra Heavy

1st – Juber Andino – Marcel Louzado Bjj – USA

Male Black Adult 18 Open Light Weight

1st – Pablo Dutra – Atos Jiu-Jitsu – BRA

2nd – Cole Franson – R1ng Bjj – USA

3rd – Geoffrey Villarreal – Fabio Santos Bjj – USA

Male Black Adult 18 Open Heavy Weight

1st – Helton Silva Junior – Atos Jiu-Jitsu – BRA

2nd – Julian Vanderlinden – Gracie Barra – USA

3rd – Rafael De Lima – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Female Black Adult 18 Middle

1st – Nivia Moura – Atos Jiu-Jitsu – BRA

Female Black Adult 18 Heavy

1st – Kendall Reusing – Gracie Barra – USA

Female Black Adult 18 Open Heavy Weight

1st – Kendall Reusing – Gracie Barra – USA

2nd – Nivia Moura – Atos Jiu-Jitsu – BRA