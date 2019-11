Julia Boscher com ouro duplo no Rio BJJ Pro; confira os premiados

Share it

Já tradicional quando o assunto é Jiu-Jitsu profissional, o circuito BJJ Pro realizou nesse sábado, dia 9 de novembro, sua edição no Rio de Janeiro, mais precisamente no Club Municipal da Tijuca.

Local do bairro, a carioca Julia Boscher foi o destaque do evento na faixa-preta adulto. Representando a Soul Fighters, Julia venceu não só no meio-pesado, ao superar Sabatha Laís (Ryan Gracie JJ) na finalíssima, como também faturou o absoluto ao vencer Izadora Cristina (Alliance) na decisão dos árbitros. Com o sucesso, Julia ficou com o topo do pódio e a premiação de 4.900 reais.

No masculino, sem disputas em peso aberto, os campeões das divisões mistas ficaram com o prêmio de 4.900 reais. Foram eles: Rafael Mansur (Atos) no peso-pena; Nathan Chueng (Cícero Costha) nos peso médio; Matheus Spirandeli (Alliance) no pesado; e Igor “Tigrão” Schneider (NS Brotherhood) no pesadíssimo.vice-campeões no adulto levaram 1.125 reais.

Confira abaixo a lista de pódios na faixa-preta!

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Rafael Machado Mansur – Atos Jiu-Jitsu

2 – Richar Emiliano Nogueira – SIA – Sharpen Iron Academy

3 – Cleber de Sousa Fernandes – JFC Almeida JJ

3 – Hiago George Santos Silva – PSLPB Cicero Costha

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Natan Chueng Freitas – PSLPB Cicero Costha

2 – Welington Sebastiao Marques Eller – G.A Fight Jiu-Jitsu

3 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance

3 – Rodrigo Gortari do Couto – PSLPB Cicero Costha

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Matheus Spirandeli Souza – Alliance

2 – Carlos Eduardo Alves de Andrade – PSLPB Cicero Costha

3 – Luan Azevedo Lima – PSLPB Cicero Costha

3 – Pedro Henrique de Lima Elias – Ns Brotherhood

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Igor Gregório Schneider – Ns Brotherhood

2 – Pedro Paulo Campi Agrizzi – Striker JJ

3 – Filipe Pimentel Pinheiro – Qatar BJJ Brasil

3 – Waldyr Alberto Costa Santos Filho – Brazilian Top Team

Adulto / Feminino / Preta / Pena

1 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance

2 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

3 – Tine Scheldeman – Barbosa Jiu-Jitsu International

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Michele dos Santos Oliveira – Nova União

Adulto / Feminino / Preta / Meio-Pesado

1 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

2 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team

Adulto / Feminino / Preta / Pesado

1 – Patrícia Ramos Caiado dos Santos – Soul Fighters BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Izadora Cristina Silva – Alliance

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

2 – Izadora Cristina Silva – Alliance

3 – Michele dos Santos Oliveira – Nova União

3 – Patrícia Ramos Caiado dos Santos – Soul Fighters BJJ