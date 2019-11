GMIs Leão Teixeira e Kyra Gracie lutam pela inclusão do Jiu-Jitsu nas escolas de todo país, no Senado

Share it

Após se tornar realidade nas escolas do Rio de Janeiro, agora é a vez de termos o Jiu-Jitsu em todas as escolas do Brasil. Para isso, personalidades da arte suave estiveram esta semana em Brasília, em audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Nosso time de GMIs foi muito bem representado pelo mestre Leão Teixeira e pela faixa-preta Kyra Gracie. Ambos expuseram os benefícios e motivos pelos quais o Jiu-Jitsu deve ser integrado no ensino dos jovens brasileiros, a princípio para as turmas do ensino fundamental, em todas as suas nove séries.

A possibilidade do nosso esporte ser incorporado como matéria opcional ao ensino fundamental foi apresentada pelo senador Chico Rodrigues, no PL 4.478/2019.

“Vivemos uma situação delicada no nosso país”, disse Kyra. “O Jiu-Jitsu trabalhado como defesa pessoal é de suma importância. Com o Jiu-Jitsu as mulheres vão aprender a se defender, a como se posicionar diante de uma agressão, desde pequenas.”

