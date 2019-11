Vídeo: Estrelas do Queen of Mats analisam evento no Rio de Janeiro

Share it

O Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro terá nesta sexta-feira, dia 1° de novembro, a estreia do Queen of Mats, com seis das melhores atletas de pesos leves em busca de um belo prêmio.

Bia Basílio, Luiza Monteiro, Talita Alencar, Amal Amjahid, Mayssa Bastos e Anna Rodrigues completam o card, que será dividido em dois grupos nos quais as duas melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, de semifinais e final.

GRACIEMAG conversou com as feras após a pesagem e estas falaram da disputa e da representatividade do torneio feminino no Jiu-Jitsu. Confira!