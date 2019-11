Queen of Mats: Luiza Monteiro fatura título de forma invicta no Rio

Share it

No dia de abertura do Abu Dhabi Grand Slam do Rio, nesta sexta-feira, 1° de novembro, foi realizado o histórico Queen of Mats, evento feminino no qual seis das melhores pesos leves da federação disputaram luta a luta uma vaga na fase final do torneio.

Luiza Monteiro, da equipe Atos, foi a grande campeã do torneio. Luiza fez quatro lutas no caminho da coroa, com três finalizações. Na final, contra Anna Rodrigues, da Alliance, Luiza trabalhou seu jogo ofensivo, pegou as costas, tentou várias finalizações mas acabou com a vitória por 4 a 0 nos pontos.

Além de Luiza com o ouro e Anna com a prata, quem completou o pódio foi Bia Basílio, da Almeida, que conquistou o pódio ao vencer Ama Amjahid na disputa do bronze.

Confira abaixo os resultados completos das lutas!

Bia Basílio venceu Mayssa Bastos por 2 a 0 nos pontos

Amal Amjahid venceu Talita Alncar por 3 a 1 nas vantagens

Anna Rodrigues venceu Bia Basílio na decisão dos árbitros

Luiza Monteiro finalizou Talita Alencar no triângulo

Anna Rodrigues venceu Mayssa Bastos por 2 a 1 nas vantagens

Luiza Monteiro finalizou Amal Amjahid no armlock

Semifinais

Anna Rodrigues venceu Amal Amjahid por 4 a 2 nos pontos

Luiza Monteiro finalizou Bianca Basílio no mata-leão

Terceiro-lugar

Bia Basílio venceu Amal Amjahid por 1 a 0 nas vantages

Final

Luiza Monteiro venceu Anna Rodrigues por 4 a 0