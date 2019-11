Vídeo: Jorge Britto e os conceitos para melhorar sua passagem de guarda no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso GMI no Canadá, Jorge Britto mostrou seus conceitos básicos para uma passagem de guarda segura e eficiente, aprimorada com um drill para fixar os movimentos básicos de controle por cima.

Na aula, o professor ressalta a importância de se entender o conceito das posições, com refino no posicionamento para não deixar brechas para o adversário se arrumar ou preparar algum ataque. Com isso, Jorge aplica o drill que serve apenas para fixar a ideia do movimento, e assim criar memória muscular para a execução dos movimentos de forma automática durante uma situação real.

Para entender melhor, confira no vídeo abaixo a aula do professor Jorge Britto e pratique no treino de hoje!