Inscreva-se já na IX Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, em Novo Hamburgo

A grande final da Copa Prime de Jiu-Jitsu, marcada para o dia 10 de novembro, promete estremecer a região metropolitana de Porto Alegre, com combates de tirar o fôlego na busca do cobiçado título de Top Ranking ou da tão sonhada vaga para a Copa dos Campeões (GP exclusivo que será realizado no dia 1° de dezembro).

Estão em jogo 54 pontos neste confronto final. Os atletas que pretendem melhorar a sua classificação no ranking e de quebra entrar para o seleto hall dos Top10 anual também tem grandes chances de virar o jogo.

A IX Etapa Prime acontecerá na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. As inscrições estão encerrando, com término previsto para às 16h do dia 6 de novembro, próxima quarta-feira.

Neste ano, nove batalhas formaram o Circuito Prime, além das duas edições do Challage Tour. A grande final fechará com chave de ouro a temporada de competições e definirá os atletas que serão consagrados os Top Ranking de 2019.

Vale lembrar que os Top Ranking de 2019, além da título, também conquistam a vaga na Seleção Prime para disputar os melhores campeonatos da atualidade: Mundial de Jiu-Jitsu e Mundial Master IBJJF 2020 nos Estados Unidos e o Campeonato Brasileiro CBJJ 2018, em São Paulo (conforme categorias beneficiadas).

Para maiores informações sobre a batalha final da Copa Prime acesso o site www.prosportsbjj.com .