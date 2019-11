Cortney Casey se lesiona; Virna Jandiroba encara Livinha Renata no UFC Washington

Share it

Mudança de adversária para a brasileira Virna Jandiroba no UFC Washington, marcado para o dia 7 de dezembro, na capital dos EUA. GRACIEMAG apurou com fontes próximas da situação que Cortney Casey se lesionou há poucos dias. Com a saída da americana, o UFC escalou uma compatriota para encarar Virna.

Livinha Renata será a nova adversária neste duelo de pesos-palhas. As atletas estavam apalavradas para se enfrentar no card do UFC São Paulo, no dia 16 de novembro, como informou nossa reportagem na época. Contudo, Lívia teve que deixar o combate por conta de problemas familiares. Agora, para o evento de dezembro, as partes voltaram a entrar em acordo e devem assinar seus respectivos contratos em breve.

Virna (14v, 1d) veio do Invicta FC com o status de campeã do evento e estava com o cartel perfeito até chegar no Ultimate, e ser superada por Carla Esparza na estreia, por decisão unânime, em abril deste ano. Lívia (13v, 2d) também ostentou o título de campeã peso-palha no Invicta, em 2016. Ao assinar com o UFC, Lívia venceu duas lutas e foi superada na mais recente, contra Brianna Van Buren, em julho deste ano, também por decisão unânime.

O UFC Washington terá na luta principal Alistair Overeem contra Walt Harris, além dos brasileiros Thiago “Pitbull” Alves e Marina Rodriguez em ação. Confira o card!

UFC on ESPN: Overeem x Harris

Washington, EUA

7 de dezembro de 2019

Alistair Overeem x Walt Harris

Marina Rodriguez x Cynthia Calvillo

Stefan Struve x Ben Rothwell

Aspen Ladd x Yana Kunitskaya

Thiago Alves x Tim Means

Carlos Condit x Mickey Gall

Cody Stamann x Song Yadong

Billy Quarantillo vs. Chris Fishgold

Matt Wiman x Joe Solecki

Trevor Smith x Alonzo Menifield

Bryce Mitchell x Matt Sayles

Virna Jandiroba x Lívia Renata