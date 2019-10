Confira os destaques inscritos no Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro

Share it

O quarto evento da temporada 2019/2020 do Abu Dhabi Grand Slam Tour chega ao Rio de Janeiro no fim desta semana de 1 a 3 de novembro. Mais uma vez, o palco será a Arena Carioca, no Parque Olímpico, local que receberá ação insana em três dias de lutas sem parar.

Um dos pontos mais altos do calendário anual de Jiu-Jitsu no Brasil, o ADGS Rio é o ponto de encontro de atletas talentosos em todas as faixas etárias e níveis de habilidade. Como de costume, a divisão de faixa-preta para homens e a divisão de faixa preta / marrom para mulheres será o destaque do programa, com nada menos que 197 atletas competindo. Cada divisão está cheia de grandes nomes prontos para a guerra pela glória de se tornar um campeão do ADGS Rio. Aqui está uma rápida olhada em quem está competindo em cada classe de peso.

Feminino Preta/Marrom

49kg – Campeã do ADGS de Los Angeles em 2019, Brenda Larissa está no páreo, assim como a várias vezes a campeã do ADGS e da ADWPJJC, Mayssa Bastos. As feras estão em rota de colisão para acertar negócios inacabados da final nos EUA. Sayuri Toledo, Mayara Bravo e Milena Nascimento correm por fora, e querem atrapalhar as favoritas.

55kg – Campeã do ADGS em Los Angeles, Ana Rodrigues está de volta ao jogo, assim como a vice-campeã Amal Amjahid. Talentos locais como Viviane Almeida, Leticia Murakami e Alana Cerqueira também querem fazer barulho na chave. Elina Moestan, da Suécia, também é uma atleta a ser levada em consideração na disputa.

62kg – Com 18 atletas, a chave está carregada de talentos. A campeã do ADGS em Los Angeles, Luiza Monteiro, a bicampeã ADWPJJC, Bianca Basílio, e a campeã do ADGS em Tóquio, Hope Douglass, são as principais vencedoras de ouros nesta categoria. No entanto, com um chave tão lotada, não se surpreenda se um nome não tão conhecido surpreender a todos.

70kg – Depois de tropeçar em Moscou e Tóquio, Thamara Silva voltou ao jogo em Los Angeles para recuperar seu domínio no ADGS. Depois de vencer em Los Angeles, ela quer ficar no topo no Rio. Treze oponentes trabalharão duro para estragar os planos de Thamara, incluindo a campeã do ADGS Moscou Martina Gramenius. Como de costume nos eventos no Brasil, sempre há a chance de talentos desconhecidos surgirem para varrer os favoritos.

95kg – Dominante na divisão, Gabrieli Pessanha conquistou várias medalhas de ouro ADGS nas duas últimas temporadas, e terá trabalho no Rio. Com 10 atletas inscritas para competir, a divisão feminina mais pesada se tornou um terreno muito mais hostil.

Masculino Faixa-preta

56kg – Campeão do ADGS em Los Angeles, Kalel Santos voltou a ficar no topo, mas o campeão de 2018 do ADGS Rio, Bebeto Oliveira, busca manter sua posição de permanecer o rei do Brasil. Jorge Nakamura e Fred Guimarães também podem representar uma ameaça para os favoritos.

62kg – Com 16 atletas inscritos, a classe de peso será emocionante. Campeão de 2019 do ADGS LA e campeão do ADWPJJC, Gabriel de Sousa está de volta, assim como o campeão da ADWPJJC e do ADGS Rio 2018, Hiago George. Fora isso, Diego “Pato” Batista desceu da divisão de 69 kg para adicionar mais tempero à chave. Cleber Clandestino, Jose Tiago e Jonas Pereira também são nomes que devem ser vistos com cuidado.

69kg – O americano Isaac Doederlein é o nome que se destaca em uma chave lotada com 37 atletas. É mais uma prova de quão forte é o Jiu-Jitsu no Brasil. Existem muitos nomes que podem representar uma ameaça para Isaac. Ariel Tabak, Rafael Mansur e Yago Rodrigues são apenas três deles.

77kg – Campeão do ADGS Moscou e Tóquio, Diego Ramalho quer voltar ao topo do pódio após um segundo lugar em Los Angeles. Caio Caetano, Yan Pica-Pau, Guilherme Rocha, Luan Carvalho e Ygor Rodrigues são apenas alguns dos 24 obstáculos que Diego terá que superar em seu caminho para o topo.

85kg – Com 26 atletas prontos para a guerra, esta classe de peso é um enorme ponto de interrogação. Charles Negromonte, Igor Sousa, Rodrigo Reis e Alexandre Vieira são alguns dos nomes mais conhecidos. Com tantos talentos juntos, o resultado será uma surpresa.

94kg – Outra classe de peso lotada, com 19 craques famintos. Patrick Gáudio, Adam Wardzinski e Jackson Sousa são as apostas mais seguras, mas o Brasil sempre tem algumas cartas nas mangas. A quantidade de talentos no país faz com que seja difícil fazer previsões no nível da faixa-preta.

120kg – Até a divisão mais pesada teve uma enxurrada de grandes nomes inscritos. Campeão do ADGS Tóquio, Gerard Labinski é sempre uma força competindo em seu país adotivo. Vencedor do ADGS Moscou, Victor Hugo é outro nome que não deve ser deixado de lado. Os outros 12 nomes na chave estão prontos para entrar em ação e surpreender os favoritos.

O Abu Dhabi Grand Slam no Rio de Janeiro é o quarto evento da temporada 2019/2020 no tour pelo mundo, e está agendado de 1 a 3 de novembro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Clique aqui para obter mais informações sobre o ADGS Rio. Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jjwplus. Faça parte do show postando suas experiências nas mídias sociais usando as hashtags #abudhabigrandslam e #adgsrio. Assista às lutas ao vivo na AJPTV.