Vídeo: Reveja a finalização de Demian Maia sobre Ben Askren no UFC Cingapura

No duelo de estilos realizado na luta principal do UFC Cingapura, no último sábado, dia 26 de outubro, o Jiu-Jitsu levou a melhor. Demian Maia, representante da nossa arte suave, encarou o wrestler olímpico Ben Askren, e a confiança na sua técnica valeu a vitória.

Ben Askren vinha melhor no duelo, com três assaltos de controle em pé, quedas no fim e defesas habilidosas no solo, que pareciam cansar Demian, já veterano nos cages. Ataques diversos do brasileiro no triângulo, kimura e omoplata foram devidamente rechaçados pelo americano.

No terceiro round, porém, Askren se antecipou à estratégia, e isto lhe custou a luta. Sempre quedando no fim do round, Askren entrou em queda mais cedo no terceiro assalto, dando mais tempo para Demian trabalhar o seu Jiu-Jitsu refinado. Ao ser derrubado no single-leg, Demian atacou na chave de calcanhar e subiu para raspar. Por cima, fez o trabalho hábil de passar e montar, forçando Askren a dar as costas com mais de um minuto para o fim do round. Depois foi só trabalhar das costas até o espaço para finalizar no estrangulamento.

