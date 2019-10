GMI: Cesar Palhares ensina duas defesas para ataque com arma no Jiu-Jitsu

Share it

Nas palavras do mestre Carlos Gracie Jr., o Jiu-Jitsu é um só, sem diferenças entre a linha competitiva e a defesa pessoal. Para Carlinhos, as técnicas esportivas, que visam aprimorar o Jiu-Jitsu contra um oponente de mesmo nível técnico, são usadas também na rua, contra um oponente real que também saiba o Jiu-Jitsu. A defesa pessoal, assim como as técnicas de competição, devem ser sempre aprimoradas.

E é por isso que o nosso GMI Cesar Palhares, da Gracie Jiu-Jitsu Charitas, segue firme nos ensinamentos da defesa pessoal, aliadas às técnicas do Jiu-Jitsu competitivo. No vídeo abaixo, o professor mostra uma das suas técnicas para conter ataques com arma de fogo e faca, posições essas que servem também para tirar a base e atacar com finalização um oponente nos treinos ou campeonatos.

