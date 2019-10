SJJSAF participa de audiência pública em Brasília sobre a violência contra a mulher no esporte

Share it

No último dia 23 de outubro, a gestora de projetos da SJJSAF e responsável pela ouvidoria do Jiu-Jitsu feminino da Federação, Luciana Neder, esteve em Brasília para uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O evento apresentou o atual panorama da violência contra a mulher no esporte, que servirá de base para a criação de um projeto de lei (PL) para dar proteção e apoio psicológico à mulher atleta vítima de abuso, assédio ou qualquer outro tipo de violência.

O PL ainda está em construção e em breve estará disponível na página wikilegis, que funciona como um forum de discussão de projetos de lei, no site da Câmara, onde todos poderão contribuir com suas sugestões.

Estiveram, também presentes, a jornalista da ESPN Mayara Munhoes, autora da pesquisa sobre Assédio no Tatame, e a jornalista Renata Mendonça, da Dibradoras, autora da reportagem sobre Assédio no Jiu-Jitsu, que fez parte da série Vozes do Tatame, do UOL Esporte.

“Parabéns a todas mulheres que valorizam e apoiam quem representa nosso esporte com responsabilidade social! Mais um ganho para o desenvolvimento do jiu-jitsu Feminino. Nós da SJJSAF criamos uma ouvidoria e estamos à disposição de vocês. O nosso número é (21) 97102-5414”, disse Luciana Neder.

(Fonte: Assessoria de imprensa)