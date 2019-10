Rodolfo Vieira, Nicholas Meregali e mais craques confirmados no Spyder Invitational

Share it

Depois de realizar grandes eventos nas temporadas passadas, o Spyder Invitational BJJ Championship está de volta, com o card mais explosivo feito pela organização desde a sua criação. O evento, marcado para o dia 23 de novembro em Seul, na Coreia do Sul, traz dois GPs com astros consagrados do Jiu-Jitsu e craques da nova geração, com premiação de 250 mil dólares.

As disputas até 76kg e até 100kg trazem nomes de peso, que estão em destaque no Jiu-Jitsu atual tanto por desempenhos recentes quanto por títulos conquistados nos maiores torneios do planeta. Além dos atletas já confirmados pela organização, outros novos nomes estarão no páreo com todos os olhos do mundo aguardando.

GRACIEMAG teve acesso a dois dos nomes que faltavam para a divisão até 100kg. Rodolfo Vieira, astro da GFTeam que agora faz parte do plantel do UFC, volta a vestir o kimono para participar desta disputa. O outro nome é Nicholas Meregali, craque da Alliance e discípulo de Mário Reis, que chega embalado após a conquista do cinturão absoluto do BJJ Stars. Além de Nicholas e Rodolfo, outro nome confirmado pela nossa equipe é Gabriel Arges, que entra para embolar a divisão até 76kg.

Com card quase completo, temos 15 dos 16 nomes confirmados. Quem você acha que deve fechar a lista de atletas para este super evento na Coreia do Sul? Poste nos comentários!

Até 100kg

Rodolfo Vieira

Leandro Lo

Nicholas Meregali

Kaynan Duarte

Claudio Calasans

Tim Spriggs

Anderson Munis

???

Até 76kg

Gabriel Arges

Matheus Gabriel

Shane Hill-Taylor

Edwin Najmi

Levi Jones-Leary

Matheus Lutes

Johnatha Alves

Iseong Jang