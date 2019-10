O que esperar de Demian Maia x Ben Askren na luta principal do UFC Cingapura

Share it

A luta principal do UFC Cingapura vai reunir dois dos melhores grapplers do MMA. O brasileiro Demian Maia, um dos principais representantes do Jiu-Jitsu no esporte, enfrenta o americano Ben Askren, especialista em wrestling e ex-campeão do evento asiático One Championship. O card será exibido ao vivo e com exclusividade pelo Combate neste sábado, dia 26 de outubro, a partir das 6h.

Aos 41 anos, Demian vem de duas vitórias seguidas, sobre Lyman Good e Anthony Rocco Martin. O atleta paulista, atual número 10 entre os meio-médios, declarou que pretende entrar mais três vezes no octógono mais famoso do mundo antes de se aposentar. Já o seu adversário vem de uma derrota histórica em cinco segundos para Jorge Masvidal, em julho. A joelhada voadora de “Gamebred” não apenas acabou com a invencibilidade de Ben Askren, mas afastou os planos do americano de disputar o cinturão da categoria. E em uma divisão movimentada como a até 77kg, uma vitória neste sábado pode garantir uma vaga na parte de cima do ranking.

Raphael Bebezão de volta

Menos de dois meses depois de sua estreia no UFC, o peso pesado Raphael “Bebezão” Pessoa retorna ao octógono. Natural do Rio de Janeiro, o brasileiro foi derrotado por Ciryl Gane em sua primeira luta pela organização, em agosto. Seu adversário será o americano Jeff Hughes, contratado depois de participar do Contender Series, que ainda busca sua primeira vitória dentro do UFC.

UFC Cingapura

Singapore Indoor Stadium, Cingapura

26 de outubro de 2019

Demian Maia x Ben Askren

Michael Johnson x Stevie Ray

Frank Camacho x Beneil Dariush

Ciryl Gane x Don’tale Mayes

Muslim Salikhov x Laureano Staropoli

Card preliminar

Randa Markos x Ashley Yoder

Alex White x Rafael Fiziev

Enrique Barzola x Movsar Evloev

Maurice Greene x Sergei Pavlovich

Loma Lookboonmee x Alexandra Albu

Raphael “Bebezão” Nunes x Jeff Hughes