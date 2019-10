Com três títulos em jogo, King of Mats agita o sábado do Abu Dhabi Grand Slam no Rio

Share it

O Abu Dhabi King of Mats chega ao Brasil para coroar três novos campeões nas divisões peso leve, peso médio e peso pesado. A disputa pelos títulos está marcada para sábado, dia 2 de novembro, na Arena Carioca 1, durante o final de semana do Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro. Veja como cada um dos finalistas chegou ao título.

Peso leve

Isaac Doederlein x Leonardo Saggioro

Leonardo “Cascão” Saggioro é o atual detentor de título leve do King of Mats. Ele ganhou a coroa em Abu Dhabi, durante o World Pro 2018 em uma campanha brilhante. Ele venceu Samuel Canquerino, Hiago George, Isaque Paiva e José Lima na fase de grupos. Na semifinal, Saggioro venceu Thiago Marques e encontrou o americano Gianni Grippo na luta pelo título. Depois de um empate em 0 a 0, Leonardo venceu Gianni Grippo por decisão dos árbitros para reivindicar o título.

O americano Isaac Doederlein buscou implacavelmente a chance de lutar pelo título do King of Mats. Ele ficou em segundo lugar entre os leves em Londres, em março de 2019, perdendo para Paulo Miyao na final. Em julho de 2019, Isaac estava de volta aos tatames em Tóquio para outra chance de chegar à coroa. No Japão, ele finalizou quatro dos cinco adversários. Na fase de grupos, Isaac pegou Thiago Macedo com um armlock, venceu Diego Batista por 3 a 1 e pegou Tomoyuki Hashimoto com outro armlock. Nas semifinais, Isaac usou seu armlock para vencer Cleber Fernandes. O passo final foi pegar Gabriel Sousa com uma chave de pé. Isaac tem agora a chance de lutar pela coroa, depois que Paulo Miyao perdeu o lugar devido a lesão.

Peso médio

Isaque Bahiense x Charles Negromonte

Charles Negromonte é o atual campeão dos médios de Abu Dhabi King of Mats. Ele ganhou a coroa no evento inaugural do King of Mats, em abril de 2018, durante o World Pro. Charles deixou para trás grandes nomes como Andre Galvão, Roberto Satoshi e Clark Gracie, entre outros. Nas semifinais, Charles venceu Renato Canuto por decisão dos árbitros e se encontrou com Jaime Canuto para ganhar a coroa por 1 a 0 nas vantagens.

Isaque Bahiense é outro veterano do King of Mats. Ele competiu na segunda edição dos médios, em janeiro de 2019, em Abu Dhabi, subindo em segundo lugar após ser parado na final por Gabriel Arges. Ele voltou à batalha em agosto de 2019, em Los Angeles, e mais uma vez chegou à final após uma brilhante campanha. Um revés para Gustavo Batista significou que Isaque teria que se contentar com o segundo lugar mais uma vez. Bahiense estará na disputa pelo título no Rio, já que Gabriel Arges não pôde competir devido a lesão.

Peso pesado

João Gabriel Rocha x Jackson Sousa

João Gabriel Rocha garantiu sua chance de competir pela coroa com uma campanha robusta no King of Mats, em junho de 2019, em Moscou. Ele venceu Gerard Labinski por 5 a 0, foi pego e escapou da guilhotina por Kaynan Duarte, mas retornou ao páreo ao vencer Igor Sousa nas vantagem e Jackson Sousa na chave de pé. Nas semifinais, João venceu o jovem Jonnatas Gracie por 3 a 0. Na final, João venceu Kaynan por 1 a 0 nas vantagens e conquistou o primeiro lugar.

Jackson Sousa herdou a vaga para competir pela coroa do King of Mats depois que Erberth Santos perdeu sua chance. Jackson é um veterano em batalhas difíceis e nunca se esquivou de um desafio. Em setembro de 2018, em Los Angeles, ele chegou à final dos pesos pesados ​​do King of Mats, após derrotar adversários difíceis como Alex Cecconi, Gerard Labinski, Rudson Mateus, Ricardo Evangelista e entre outros.

As partidas pelo título do Abu Dhabi King of Mats começam às 17h, no sábado, 2 de novembro, na Arena Carioca. Clique aqui para obter mais informações sobre o Grand Slam Rio de Abu Dhabi. Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jjwplus. Faça parte das lutas postando suas experiências nas mídias sociais usando as hashtags #abudhabigrandslam, #adkom e #adgsrio. Assista aos duelos ao vivo na AJPTV.