Vídeo: Mário Reis explica o poder mental e o estilo de Nicholas Meregali no Jiu-Jitsu

Nosso GMI na região Sul do país, Mário Reis detalhou como Nicholas Meregali usou sua força mental e confiança para vencer no BJJ Stars, evento realizado no último sábado, dia 19 de outubro.

Em papo com a equipe de GRACIEMAG na sexta-feira, durante a pesagem antes do evento, Mário já se mostrava confiante quanto a vitória do aluno, e definiu o BJJ Stars como mais uma etapa de preparação para que Nicholas alce voos ainda maiores no Jiu-Jitsu, apostando no pupilo antes deste garantir a vitória no GP do evento.

Confira no vídeo abaixo!