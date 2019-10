Personalidades do Jiu-Jitsu prestigiam lançamento do Escola de Lutas, no RJ

Share it

Vai ter Jiu-Jitsu nas escolas? Vai, sim senhor, garantiu Rodrigo Minotauro, um dos convidados e padrinhos do programa assinado nessa segunda-feira, dia 21 de outubro, pela prefeitura do Rio de Janeiro, no Palácio da Cidade.

“O jovem estudante ganha mais uma ferramenta de foco e disciplina ao aprender artes marciais”, explicou Minotauro. “Com isso, o jovem cresce muito mais preparado para os desafios diários na vida adulta “, discursou o campeão de MMA, em meio à solenidade oficial.

O Palácio da Cidade recebeu representantes do BJJ, muay thai, boxe, judô e capoeira, atividades que passam a ser implementadas gratuitamente aos sábados, nas escolas municipais do Rio. Responsável pelo projeto Escola de Lutas, o vereador e faixa-preta da Alliance Marcelo Arar está otimista:

“Não vou me espantar se crianças e adolescentes migrarem do ensino particular para ter acesso a essa revolução que é a educação aliada às artes marciais”.

Cerca de 1 mil escolas serão beneficiadas com a iniciativa, o que significa 100 mil jovens contemplados com o projeto.

“Sempre estive envolvida com projetos sociais e aulas de Jiu-Jitsu”, celebrou também Kyra Gracie. “E mais do que nunca entendo o impacto positivo que a prática de lutas causa nos jovens, tornando-os mais saudáveis, motivados, longe da ociosidade e até mesmo alunos melhores dentro da escola”, disse a campeã mundial.

Mestre Camisa, referência mundial na capoeira, reforçou o coro: “Seja qual for a modalidade, o jovem passa a conhecer melhor a si mesmo e impor limites muito mais audaciosos para seu caminho.”

O projeto Escola de Lutas oferece uma refeição pré-treino, e o almoço em seguida à aulinha de arte marcial todo sábado. A equipe GRACIEMAG, assim como toda a comunidade, vibra com este pontapé inicial – um sonho que certamente vai se tornar uma tendência nacional, com potencial para se espalhar por mais estados, mais escolas e mais dias da semana. Oss!