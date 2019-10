Mestre no Jiu-Jitsu e surfe, Renan Pitanguy morre no Rio de Janeiro

Share it

Hoje o mar do arpoador está de ressaca. Depois de décadas de muitos tubos, ondas gigantes e puro Jiu-Jitsu, a lenda Renan Pitanguy nos deixou nesta terça, 22 de outubro de 2019.

O faixa-coral, um dos raros homens a fazer história no vale-tudo e nos mares, começou a surfar em Copacabana, depois foi para o Arpoador e, no Havaí, ficou conhecido como “Crabman”, por sua base firme, sempre agarrado sobre a prancha. Em Pipeline, era respeitado como poucos. Renan já havia sido internado antes e acabou contraindo uma infecção pós-prótese no joelho.

Ele teve uma grave hemorragia digestiva e não resistiu, como informam nossos colegas do @arpoadorsurfclub. Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos de tatame e das ondas.