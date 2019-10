Nicholas Meregali finaliza por cinturão e prêmio de 100 mil reais no BJJ Stars

Share it

Em noite de grandes emoções, o BJJ Stars realizou mais um evento grandioso nesse sábado, dia 19 de outubro. O ginásio do Hebraica, em São Paulo, ficou lotado e todos os presentes queriam ver o melhor do Jiu-Jitsu competitivo em duas atrações especiais. Além das superlutas casadas, o emocionante GP sem limite de peso entre grandes nomes da faixa-preta sacudiu a galera.

Destaque da noite, Nicholas Meregali foi cirúrgico. Aluno de Mario Reis, nosso GMI da equipe Alliance, o “Alemão” teve trabalho duro para chegar ao cinturão, e o prêmio de 100 mil reais oferecido por Fepa Lopes e a organização do BJJ Stars. Foram três lutas dignas de final de Mundial, com sucessos sobre Victor Hugo e Lucas Hulk, antes de encontrar Gustavo Batista na finalíssima.

Gustavo, que já havia batido Jackson Sousa e o ex-professor Leandro Lo no caminho até a disputa de cinturão, colocou Nicholas no seu jogo e tentou trabalhar na meia-guarda profunda. Nicholas, porém, surpreendeu o atleta da Atos com uma ataque fulminante na kimura que valeu a vitória e o título.

Ainda no card, feras como Bia Basílio, Gustavo Ximu, Marco Barbosa, Luis Marques e Andre Trezza também voltaram para casa com a vitória.

Confira abaixo os resultados completos!

GP Open Weight

Quartas de final

Nicholas Meregali venceu Victor Hugo por 6 a 2 nos pontos

Gustavo Batista venceu Jackson Sousa por 16 a 0 nos pontos

Lucas Hulk finalizou Rudson Mateus no kata-gatame

Leandro Lo venceu Dimitrius Souza por 2 a 0 nas vantagens

Semifinais

Nicholas Meregali venceu Lucas Barbosa por 9 a 0 nos pontos

Gustavo Batista venceu Leandro Lo por 2 a 0 nas vantagens

Final

Nicholas Meregali finalizou Gustavo Batista na kimura

Superlutas

Bia Basílio finalizou Ana Schmitt na chave de pé

Gustavo Ximu venceu Roberto Godoi por 2 a 0 nos pontos

Marco Barbosa venceu Juquinha Brites por 6 a 2 nos pontos

Luis Marques venceu Adriano Silva por 13 a 0 nos pontos

Andre Trezza venceu Yves Carbinatti por 4 a 0 nos pontos