Vídeo: Craques do BJJ Stars comentam expectativa para o evento deste sábado

Tudo pronto para a edição deste sábado do BJJ Stars, direto do ginásio do Hebraica, em São Paulo. Na sexta-feira, a organização colocou seus craques em exposição no shopping Ibirapuera, para a realização da pesagem e sorteio da primeira fase do GP open weight, que pagará ao faixa-preta campeão o valor de 100 mil reais, além de um belíssimo cinturão.

Depois da pesagem que confirmou todas as lutas, a equipe de GRACIEMAG conversou com as feras do evento, e estes falaram sobre a expectativa de participar do tornei, tanto os integrantes do GP quanto das superlutas.

Confira no vídeo abaixo e para ver o evento de perto, o fã da arte suave pode garantir seu ingresso no site BJJStars.tv , ou acessar o mesmo site e adquirir o pay-per-view, para curtir todas as lutas do conforto de casa. Não perca!