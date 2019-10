Do baú de Paquetá: Leó Santos x Marcelo Zulu na seletiva do ADCC 2001

Share it

Em mais uma das relíquias garimpadas nos arquivos do mestre Osvaldo Paquetá, voltamos no tempo até 2001 na seletiva do ADCC, em duelo de dois nomes conhecidos do esporte nacional.

Leonardo Santos, peso leve do UFC, na época ainda representando apenas o Jiu-Jitsu, lutou pela Nova União buscando a vaga no evento principal, em Abu Dhabi. Do outro lado, Marcelo Zulu, atleta da seleção brasileira de luta greco-romana, lutador de MMA e hoje treinador de wrestling da CM System.

Confira o duelo no vídeo abaixo no nosso #tbt de hoje!