Estreia do “Queen of Mats” marca Jiu-Jitsu feminino no Abu Dhabi Grand Slam no Rio

A AJP Tour tem o orgulho de anunciar a primeira edição da Abu Dhabi Queen of Mats. O evento inaugural reunirá seis das mais bem sucedidas competidoras da categoria leve (abaixo de 62kg). O ADQOM começará na sexta-feira, 1º de novembro, como parte do programa do Grand Slam de Abu Dhabi no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1.

A incrível lista de competidoras inclui vários campeãs da ADWPJJC, além de várias medalhistas de ouro do Abu Dhabi Grand Slam nas últimas temporadas. É certo que Ana Talita Alencar, Mayssa Bastos, Bianca Basílio, Amal Amjahid, Luiza Monteiro e Ana Rodrigues proporcionarão ação sem parar e o mais alto nível de habilidades em todas as lutas, até a coroação da primeira rainha de Abu Dhabi. de Mats. Confira um pouco mais sobre cada uma das concorrentes.

Ana Talita Alencar (Brasil) – Campeã da ADWPJJC de 2017 na divisão de 55 kg estará no Rio para provar que ainda está na classe de elite quando se trata de sua performance nos tatames. Ana Talita é conhecida por sua incansável busca pela posição dominante para criar a chance de finalizar seus oponentes.

Mayssa Bastos (Brasil) – Competindo na divisão de 49 kg, Mayssa é praticamente imbatível. Ela é a única atleta a ganhar medalhas de ouro no ADWPJJC desde que a classe de peso foi introduzida em 2017. Uma das faixas-pretas mais ativas do AJP Tour, Mayssa não tem medo de desafios e enfrentará adversárias mais pesadas.

Bianca Basilio (Brasil) – Duas vezes campeã de faixa marrom / preta da ADWPJJC (2018/2019), Bia Basílio traz consigo todas as credenciais para ser considerada uma das principais candidatas à coroa. Nenhuma oponente está a salvo de seus ataques ferozes às pernas e pés. Não será surpresa ver Basílio entre nas fases finais.

Amal Amjahid (Bélgica) – Amal chocou o mundo ainda na faixa-marrom quando subiu ao pódio no ADWPJJC 2018, derrotando as faixas-pretas mais experientes na divisão de 55kg. Desde então, ela mantém um fluxo constante de ótimos resultados nos eventos da AJP Tour. Ganhar a coroa no Rio certamente será um dos melhores momentos de Amal nos tatames.

Luiza Monteiro (Brasil) – Mais uma na lista de favoritas, Luiza Monteiro ganhou quase tudo na organização. Com um estilo agressivo que inclui passagens de pressão e finalizações fortes, Luiza quer que a coroa torne sua coleção de troféus ainda mais rica. Vindo de uma recente medalha de ouro no ADGS Los Angeles, quem duvida que ela tenha talento e força de vontade para fazê-lo?

Ana Rodrigues (Brasil) – Recentemente promovida a faixa-preta, Ana Rodrigues ganhou muita experiência competindo contra faixas-pretas no AJP Tour nos anos de faixa-marrom. A medalha de ouro na AGDS LA é a prova de que ela está pronta para desafios maiores. Ana já disse muitas vezes que tem uma relação amorosa com o Jiu-Jitsu. No Rio, ela espera ter um final feliz para outro capítulo dessa história de amor.

Sobre o Queen of Mats

Assim como o Abu Dhabi King of Mats, o Queen of Mats introduz um novo e muito emocionante formato de competição. Os atletas são divididos em dois grupos e lutam entre si dentro de seus grupos. No final da fase de grupos, os dois atletas com as melhores campanhas de cada grupo avançam para as semifinais, para lutar por uma vaga na final. Todas as lutas têm duração de seis minutos, o que garante ação ininterrupta.

Sobre o Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro

O Abu Dhabi Grand Slam no Rio de Janeiro é o quarto evento da temporada 2019/2020 da ADGS, e está agendado de 1 a 3 de novembro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Clique aqui para obter mais informações sobre o ADGS Rio. Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jjwplus. Faça parte do programa postando suas experiências nas mídias sociais usando as hashtags #abudhabigrandslam e #adgsrio. Assista às lutas ao vivo na AJPTV.

(Fonte: Assessoria de imprensa)