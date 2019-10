Entrevista exclusiva: Fepa Lopes revela o que esperar do BJJ Stars este sábado

Share it

Além de um GP eletrizante, com oito craques na busca do prêmio de 100 mil reais, o BJJ Stars deste sábado, 19 de outubro, prevê outras cinco lutas capazes de fazer tremer o ginásio do Hebraica, em São Paulo.

Organizador do evento, Fepa Lopes conversou com a equipe GRACIEMAG e comentou sobre as mexidas no card, além de revelar o que de melhor espera você, fã de Jiu-Jitsu ligado no BJJ Stars – que pode ser assistido também online, no pay-per-view, com informações detalhadas no portal BJJStars.tv.

Confira a palavra do organizador e alimente sua expectativa: quem vai roubar os holofotes em SP?

GRACIEMAG: O que você pode falar sobre os novos integrantes e da premiação do GP?

FEPA LOPES: O Jiu-Jitsu tem grandes feras, e os atletas que saíram por contusões foram substituídos à altura. Tenho certeza de que os que entraram estão com um gás a mais para mostrar serviço, sei que teremos um grande show. O prêmio é algo jamais visto aqui no Brasil, e isso poderia ser uma faca de dois gumes, pois o cara pode não querer arriscar muito para não perder. Criamos assim uma particularidade na regra para justamente dar mais giro nas lutas, pois em caso de empate, quem empatou o combate fazendo uma pontuação positiva mais recente (vantagem ou ponto) será declarado o vencedor. Sendo assim, uma pontuação mínima não será suficiente para deixar o atleta confortável, obrigando o mesmo a lutar de forma mais ofensiva possível até o fim.

Você aguarda algum duelo em especial?

O que posso dizer é que há algumas rivalidades capazes de apimentar ainda mais o GP, como Gustavo Batista e Leandro Lo, já que o Gustavo é ex-aluno do Lo e ambos conhecem bem o jogo um do outro. Na única vez em que se enfrentaram, após o afastamento, o Lo venceu, mas teve de defender uma justa chave de braço. Isso sem falar de Nicholas Meregali x Leandro, que é a luta que todo mundo quer ver. Mas os cruzamentos serão definidos somente no dia da pesagem. Acompanhem tudo no Instagram de @graciemagoficial também!

Exato… E o que podemos esperar da luta feminina?

É uma revanche do último Mundial, em que a Ana Schmitt saiu com a vitória em luta muito parelha. Essa revanche imediata é algo que o público gosta muito. Será a chance da Bia Basílo dar o troco diante da sua torcida, caso consiga superar a Ana. Admirei muito a atitude da Ana que de prontidão aceitou a luta, mesmo sendo a primeira vez após o Mundial que elas se enfrentarão.

Você acha que as lutas de masters, que são destaque neste card, estavam precisando de mais espaço?

Olha, sou suspeito para falar, pois o campeonato que mais gosto de ir é o Mundial de Masters. Os caras trocam em pé e saem para pegar, mesmo quando a luta está com ampla vantagem de pontos, como é o caso do Adriano Silva – mesmo ganhando a final do Mundial e faltando oito segundos, ele se arriscou pra pegar! No nosso card, o Adriano vai enfrentar o Luís Marques, que no Mundial Master deste ano finalizou uma luta que todos esperavam ser definida no detalhe! Vamos colocá-los de frente agora, sob suas barulhentas torcidas, para ver quem é o melhor de fato.

E o Godoi volta ao card como prometido, após raspar o Babalu na última edição…

Sim, Roberto Godoi x Gustavo Ximu é uma luta que era para ter rolado no Rio, no Internacional de Masters, mas acabou que eles não se cruzaram na chave. Será uma luta muito interessante, um finalizador nato como o Ximu, frente a frente com o “Jason”, que vem de campanhas maravilhosas nos últimos cinco anos.

O que esperar ainda de Barbosa x Juquinha, dois colecionadores de ouros?

O embate Marco Barbosa x Admilson Juquinha também será demais, um dos meus favoritos nesta edição. O Barbosa, depois de lutar no primeiro BJJ Stars, parece que voltou a ter vontade de competir. Venceu o Brasileiro, peso e absoluto, e o Mundial de Masters, peso e absoluto também. Já o Juquinha é um dos maiores medalhistas da história da IBJJF, um cara que eu nunca vi perder. Não vou perder um segundo desta luta!

E sobre a pesagem no shopping Ibirapuera? Acha que atrai o público de fora?

A ideia de fazer no shopping foi bem em cima disso. Vamos levar uma experiência pouco comum na vida das pessoas que não acompanham as lutas, isso vai gerar interesse de muitos. Vamos levar ingressos para a galera poder ir. Queria aproveitar e deixar um recado para quem ama o Jiu-Jitsu: não deixe de prestigiar este espetáculo, se não presencialmente, através do nosso pay-per-view no BJJStars.tv. Tenho certeza que será um grande show, com presença de muitos convidados especiais e dos maiores atletas da atualidade.