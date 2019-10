Fernando Reis e Matheus Spirandeli garantem ouro duplo no Belo Horizonte Open

Share it

Realizado no Estádio Jornalista Felipe Drummond, em Minas Gerais, o Belo Horizonte Open arrastou um exército de cascas-grossas em todas as divisões da faixas, pesos e idades no último sábado, dia 12 de outubro.

Na faixa-preta, os destaques ficaram para a dupla faixa-preta Fernando Reis e Matheus Spirandeli. Além de conquistarem o ouro em suas respectivas categorias, as feras fecharam o absoluto lado a lado, representando a Alliance. No feminino, Gabi Fechter (Checkmat) ficou com ouro duplo, sem adversárias nas chaves.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta, e para os resultados completos, clique aqui.

Adult / Male / Black / Light-Feather

1 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

2 – Fabio Junior dos Santos Paixão – CheckMat

Adult / Male / Black / Feather

1 – Richar Emiliano Nogueira – SIA – Sharpen Iron Academy

2 – Lucas Emanuel da Silva – Cassão Team

3 – Alexandre de Souza Vieira – Brazilian Top Team

3 – Igor Gatto Gomes – Lira Jiu-Jitsu

Adult / Male / Black / Light

1 – Natan Chueng Freitas – PSLPB Cicero Costha

2 – Gabriel Alves Figueiró – Alliance

3 – Ramon Fontes de Almeida Medeiros – Brazilian Top Team

3 – Ricardo Rocha Lima – BARBOSA JIU-JITSU

Adult / Male / Black / Middle

1 – Gustavo Khouri Maron – Alliance

2 – Victor Figueiredo Genovesi – Alliance

3 – Carlos Augusto Junior – GF Team

3 – José Carlos Dias – Nova União

Adult / Male / Black / Medium-Heavy

1 – Matheus Spirandeli Souza – Alliance

2 – Lucas Jose Alves de Oliveira – Alliance

3 – Rafael Figueiredo Macedo Fraga – Alliance International

3 – Wesley Filipe da Silva – Gracie Barra

Adult / Male / Black / Heavy

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Leon Denny Zambelli Brito – Brazilian Top Team

Adult / Male / Black / Super-Heavy

1 – Daniel Van Huysse Nascimento – Gracie Barra

2 – Cleyton Rafael Flores – Team Cruz BJJ

3 – Vinicius de Barros – Gracie Barra

3 – Waldyr Alberto Costa Santos Filho – Brazilian Top Team

Adult / Male / Black / Ultra-Heavy

1 – Pedro Paulo Campi Agrizzi – Striker JJ

2 – Alvaro Filipe Walter – Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu

3 – Alexandre Lins Dantas Almeida – GF Team

3 – Leonardo do Nascimento Rocha – PSLPB Cicero Costha

Adult / Male / Black / Enum_WeightDivision_Absoluto_Label

1 – Matheus Spirandeli Souza – Alliance

2 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

3 – Leon Denny Zambelli Brito – Brazilian Top Team

3 – Waldyr Alberto Costa Santos Filho – Brazilian Top Team