Davi Ramos fará superluta de kimono no Sul-Americano da SJJSAF

Campeão do ADCC e lutador do UFC, Davi Ramos será uma das atrações do Sul-Americano Open da SJJSAF (Sport Jiu Jitsu South American Federation), que acontece nos dias 19 e 20 de outubro na Arena da Juventude, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro. O faixa-preta de Jiu-Jitsu vai vestir o kimono para fazer uma das superlutas especiais do campeonato. Davi elogiou a iniciativa da federação e disse estar muito feliz com a oportunidade.

“O Jiu-Jitsu mudou a minha vida e me abriu muitas portas. Foi o esporte que me transformou em quem eu sou hoje, que me deu a chance de construir e cuidar da minha família. Devo muito ao Jiu-Jitsu. Eu sei que uma iniciativa como essa pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Minha vida foi muito difícil, tive que superar muitas coisas. Então, poder de alguma forma retribuir o que o Jiu-Jitsu fez por mim e incentivar essas pessoas, é muito gratificante Estou muito feliz em ter essa oportunidade. Todos os campeonatos de Jiu-Jitsu deveriam adotar essa iniciativa”, elogiou Davi.

As inscrições para o Sul-Americano Open, que estão batendo todos os recordes históricos da federação, ainda estão abertas e vão até amanhã (15). O evento pagará premiação em dinheiro para os campeões do absoluto leve (antigo desafio dos leves) e absoluto (todos os pesos) das faixas azul à preta, tanto no adulto quanto no master. A premiação será igual para homens e mulheres. Os campeões dos absolutos das faixas azul, roxa e marrom irão faturar R$ 300,00. Já os faixas-pretas irão receber R$ 500,00. A categoria juvenil não ganhará premiação em dinheiro, mas os campeões dos absolutos receberão gratuidade na inscrição do Rio Challenge 2020.

O evento contará ainda com as já tradicionais lutas de Parajiu-jitsu, além do Desafio Kids, com 40 cinturões em disputa. Desta vez o Desafio Kids será disputado em sistema eliminatório e sem sorteio. Para mais informações sobre as inscrições, premiações, regras e pré-cronograma acesse https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p1025-sul-americano-open-de-jiu-jitsu-sjjsaf-2019-edicao/.

(Fonte: Assessoria de imprensa)