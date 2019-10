Com novos nomes confirmados, BJJ Stars agita São Paulo neste sábado; veja o card

Share it

Falta pouco para a a explosiva edição do BJJ Stars, evento de Jiu-Jitsu que rola neste sábado, dia 19 de outubro, no ginásio do Hebraica em São Paulo. Além de lutas casadas pela equipe experiente do professor Fepa Lopes, um super GP com grandes craques promete incendiar as arquibancadas e o público que irá conferir pelo pay-per-view do evento, disponível no BJJStars.tv.

Algumas alterações no card trouxeram ainda mais emoção à disputa. Com a saída de Mahamed Aly, Patrick Gáudio e Fellipe Andrew, lesionados após o ADCC 2019, tivemos a adição de Gustavo Batista, Jackson Sousa e Dimitrius Souza para embolar ainda mais o GP, que já conta com Leandro Lo, Lucas Hulk, Nicholas Meregali, Rudson Mateus e Victor Hugo, todos na luta pelo prêmio de 100 mil reais.

Além do mata-mata, teremos grandes lutas casadas no card, como Roberto Godói x Gustavo Ximu, Ana Schmitt x Bia Basílio, Marco Barbosa x Admilson “Juquinha” Brites, Adriano Silva x Luis Marques, e André Trezza x Yves Carbinatti. Tudo isso em um só dia, num verdadeiro show de Jiu-Jitsu. Para conferir de perto, o fã da arte suave pode garantir seu ingresso no site BJJStars.tv , ou acessar o mesmo site e adquirir o pay-per-view, para ver todas as lutas do conforto de casa. Não perca!