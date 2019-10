Vídeos: O que esperar de Kron Gracie e Mackenzie Dern no UFC deste sábado

Share it

Dois representantes do Jiu-Jitsu estarão em ação no UFC Tampa, realizado neste sábado, dia 12 de outubro. Kron Gracie e Mackenzie Dern, figuras conhecidas dos torneios de Jiu-Jitsu pelo mundo, terão que mostrar o seu valor em duas lutas duríssimas no maior evento de MMA da atualidade. Para Kron, o duelo será contra o veterano Cub Swanson, na luta coprincipal da noite. Já Mackenzie encara a compatriota Amanda Ribas. O evento será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo Combate, a partir das 18 horas.

Para Kron, em sua segunda no Ultimate, um adversário de respeito. Cub Swanson luta em alto nível desde os tempos do WEC, antes deste ser incorporado ao UFC. Longe de sua melhor forma, indo de quatro derrotas seguidas, Cub entra sem nada a perder contra o Gracie, e aos 35 anos, caso amargue a quinta derrota, pode ser mais um competidor a entrar na lista da aposentadoria dos cages.

Para Kron, porém, esta será a chance de entrar rapidamente na lista de atletas a serem observados na divisão de peso-pena. Mesmo rumando para a sua segunda batalha no octógono, Kron tem ao seu favor, além do lastro competitivo, o nome da família Gracie e os treinos muito próximos de Nate e Nick Diaz. Uma vitória sobre Cub pode mudar seus ares na organização.

Já Mackenzie, invicta no MMA com sete vitórias, volta de longo tempo afastada dos cages. Sem lutar desde maio de 2018, ao finalizar Amanda Cooper no mata-leão, a americana de sangue brasileiro terá pela frente a promissora Amanda Ribas, que vem de vitória no UFC em junho deste ano e chega embalado com mais ritmo que Mackenzie, que somando a gravidez e intervalo de lutas ficou afastada por mais de dez meses.

O card conta ainda com o brasileiro Deiveson Figueiredo, o “Deus da Guerra”, que encara Tim Elliott. Na luta principal, Joanna Jedrzejczyk e Michelle Waterson batalham por uma vaga de destaque na divisão peso-palha. Confira o card completo!

UFC Tampa

Flórida, EUA

12 de outubro de 2019

Joanna Jedrzejczyk x Michelle Waterson

Cub Swanson x Kron Gracie

Thomas Gifford x Mike Davis

Mackenzie Dern x Amanda Ribas

Matt Frevola x Luis Peña

Eryk Anders x Gerald Meerschaert

Card preliminar

Niko Price x James Vick

Ryan Spann x Devin Clark

Max Griffin x Alex Morono

Deiveson Figueiredo x Tim Elliott

Marlon Vera x Andre Ewell

Miguel Baeza x Hector Aldana

Marvin Vettori x Andrew Sanchez

JJ. Aldrich x Lauren Mueller