Brenda Larissa quer repetir o ouro de Los Angels no Abu Dhabi Grand Slam do Rio

A divisão de faixa marrom / preta até 49 kg do Abu Dhabi Grand Slam Tour foi dominada pela talentosa Mayssa Bastos nos últimos anos. Ela é a única atleta a vencer no World Pro desde a criação da divisão, em 2017. Bastos parecia imbatível. Bem, até aparecer uma faixa-marrom da cidade de Manaus, no norte do Brasil. Brenda Larissa, 20 anos, chocou o mundo do Jiu-Jitsu em 15 de setembro, quando se tornou a primeira atleta a vencer Mayssa na categoria de 49 kg no AJP Tour.

Treinando desde os 10 anos, Larissa falou sobre quando o Jiu-Jitsu mudou de um passatempo para uma opção de vida: “Logo depois que entrei, meus parceiros de treinamento me convenceram a começar a competir e foi aí que eu realmente gostei do esporte. Desde então, não parei de competir. Agora tenho 20 anos e o Jiu-Jitsu é a minha vida. Meu primeiro professor foi Melquisedequi Galvão, quem viu meu potencial e quem me deu o impulso de me preparar da melhor maneira possível para enfrentar as competições mais difíceis do mundo. ”

Atualmente morando em São Paulo, Larissa treina na Alliance, escola de Fabio Gurgel que formou muitos campeões de Jiu-Jitsu, como Marcelo Garcia, Rubens Cobrinha, Gabi Garcia, Michael Langhi e Bernardo Faria, só para citar alguns. O ambiente de treinamento de alto nível está dando resultados, como o mundo viu na ADGS em Los Angeles. Brenda falou sobre sua mentalidade de enfrentar Mayssa e outras faixas-pretas experientes: “Com Mayssa e todos os outros adversários difíceis em mente, dei tudo de mim durante o treinamento e realmente me dediquei a estar na melhor forma física e ter o jogo mais forte. . ”

Após o sucesso em Los Angeles, Brenda já está de olho no próximo desafio. Seu nome está confirmado para competir no Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro, de 1 a 3 de novembro, na Arena Carioca. Ela não tem medo do que está por vir: “Estou sempre procurando o próximo nível de desempenho. Quero estar o mais pronto possível para desafios maiores toda vez que pise no tatame. ”

O período de inscrição para o ADGS Rio termina em 25 de outubro.