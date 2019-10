Mestre Leão Teixeira e a arte de organizar suas aulas de Jiu-Jitsu e reter alunos na academia

Share it

Suas aulas de Jiu-Jitsu são perfeitamente organizadas, voltadas para a evolução do aluno? Você conhece os melhores modos de atrair jovens alunos e evitar que eles deixem os treinos? Sabe que técnicas de defesa pessoal ensinar e reforçar com os alunos menores?

Se você pretende dar aulas de Jiu-Jitsu e otimizar seu tempo e o dos seus praticantes, o curso ministrado pelo mestre Leão Teixeira é sua melhor pedida. Faixa-coral, mestre Leão conviveu por décadas com três gerações de craques da família Gracie, e a partir desses ensinamentos formatou um dos cursos de especialização para professores mais elogiados do Brasil e do mundo.

Faça como Roger Gracie, Roberto Godoi, Felipe Preguiça, Edson Sururu & cia: siga @leaoteixeirajjescola e fique atento aos seus cursos. Em novembro, nos dias 9 e 10, o mestre estará em Belo Horizonte, na Academia FitFight (Rua Alberto Cintra, 131 – União) e a promessa é de mais uma série de aulas inesquecíveis. Oss!