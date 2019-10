Vídeo: Matheus Zimmermann ensina armlock dos cem-quilos na nova Top Brother Sul

Share it

Após completar 10 anos de operação em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o professor Matheus Zimmermann decidiu trazer ainda mais conforto e infraestrutura para seus alunos de todas as idades e graduações. Com isso, a Top Brother Sul, nossa já tradicional GMI na região, está de cara nova, e endereço também.

Feliz com a nova academia, Zimmermann não se conteve e mandou uma aula exclusiva para nossos leitores de GRACIEMAG, no qual ensina a finalizar o adversário no braço, sem sair da posição de cem-quilos. Confira a aula no vídeo abaixo e não deixe de fazer uma visita ao dojô da Top Brother Sul, no endereço abaixo. Oss!

Top Brother Sul

Rua Marechal Deodoro, 858

3º andar, Centro, Pelota

contato@topbrotherpelotas.com

www.topbrothersul.com